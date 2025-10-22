«Шрамы украшают мужчину»: Киркоров рассказал о восстановлении после падения на сцене
Филипп Киркоров поделился состоянием после падения на концерте в Казани
Поп-король Филипп Киркоров рассказал о своём самочувствии после недавнего падения на сцене во время концерта в Казани. Об этом сообщает Super.
Артист посетил гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория» и поделился подробностями.
Напомним, Киркоров упал на лестнице прямо на сцене, но благодаря быстрой реакции танцора команды смог продолжить выступление, не показывая боли публике.
«Все заживает. Шрамы украшают мужчину. Рука и нога — всё в порядке, слава богу, докторам спасибо. Я уже в полной боевой готовности и готовлюсь к концертам», — отметил 58-летний певец.