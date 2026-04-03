«Даже у шашлыка найдутся хейтеры»: Галустян высказался о негативе в соцсетях
Михаил Галустян поделился своим отношением к хейтерам и негативным комментариям в интернете.
В интервью «Леди Mail» шоумен признался, что со временем научился спокойно воспринимать критику и не принимать её на свой счёт.
По словам актёра, невозможно нравиться абсолютно всем, и это нормально: он с юмором отметил, что даже у «ароматного шашлыка» найдутся недовольные. Галустян уверен, что негативные высказывания чаще говорят не о нём, а о внутреннем состоянии самих комментаторов.
Артист также подчеркнул, что в реальной жизни люди ведут себя гораздо доброжелательнее, чем в сети. Он отметил, что никогда не сталкивался с серьёзными проявлениями агрессии, такими как сталкинг или угрозы.
При этом Галустян с благодарностью относится к вниманию поклонников. Он ценит, когда люди подходят к нему с уважением и тактом — например, просят сделать фото или познакомиться. По его мнению, интерес зрителей — важная часть профессии, главное, чтобы общение оставалось комфортным для всех сторон.
