«Люблю»: хоккеист Игорь Макаров поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения

Лера Кудрявцева (Фото: Телеграм, @lerakudryavtseva)
В личном блоге бывший хоккеист Игорь Макаров поздравил жену Леру Кудрявцеву с днём рождения. Спортсмен признался своей супруге в любви.
«Бусина, с днём рождения! Люблю», — написал Макаров.Напомним, что Кудрявцева вышла замуж за Макарова, который младше её на 16 лет, в 2013 году. В 2018 году у пары родилась дочь Мария. В начале 2024 года телеведущая ушла от супруга из-за его проблем с алкоголем, но вскоре они помирились.
Сегодня, 19 мая, Лера Кудрявцева отмечает своё 54-летие. В честь праздника телеведущая опубликовала в своём телеграм-канале видео в эффектном образе.
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Анастасия Чубина