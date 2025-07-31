Deadline: Трамп всерьез думает над тем, чтобы помиловать P.Diddy

31 июля 2025, 16:31

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы помиловать американского рэпера P.Diddy (Шон Комбс). С начала года последнего обвиняют в многочисленных изнасилованиях и торговле людьми.





По информации Deadline, Трамп может помиловать Комбса прямо перед вынесением ему приговора в конце года. Как сообщил изданию источник из Белого дома, эта идея уже переросла из «очередной трамповской выходки» в «резонансное событие». Напомним, что суд уже признал P.Diddy частично виновным по делу о торговле людьми.





«Конечно, как подтверждает ряд сторон, учитывая, что мир Трампа — это американские горки, любое решение о помиловании Комбса будет под вопросом, пока президент США не поставит свою подпись на бумаге», — передает издание.