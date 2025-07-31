Politico: экс-премьера Канады Трюдо заметили на концерте Кэти Перри в Монреале
Бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо заметили на концерте певицы Кэти Перри в Монреале. Об этом сообщает издание Politico.
Отмечается, что концерт состоялся вечером в среду. Трюдо заметили на одной из фотографий, сделанных на шоу. На данный момент представители политика никак не комментировали данную информацию.
Ранее стало известно, что экс-премьер ужинал с американской исполнительницей в одном из ресторанов Монреаля. Это подтвердила одна из сотрудниц заведения. По ее словам, знаменитости ужинали около двух часов и остались довольны проведенным вечером.
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