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«Дед разбушевался»: Мизулина показала прогулку с Shaman

Мизулина показала шутливую перепалку с Shaman на прогулке в Москве
Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Кадр из видео: Телеграм/ekaterina_mizulina)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала «дедом» своего мужа, певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем Shaman. Соответствующим роликом она поделилась в своем телеграм-канале.



Когда супруги гуляли по московской набережной, между ними развернулась шутливая перепалка. Спор начался с фразы Мизулиной: «Ну, давай, нуди».

«Вышли гулять, а ты кружки какие-то записываешь. Погода классная. Вечно вот это под руку. Зачем? Гуляем. И так редко удается», — с возмущением заметил Дронов.
В ответ Мизулина передразнила его, сказав: «Бу-бу-бу». А свою публикацию она сопроводила подписью: «Дед разбушевался».

Напомним, пара зарегистрировала брак 5 ноября в загсе Донецка. Молодожены отказались от традиционных нарядов: вместо белого платья и костюма они появились в зеленой одежде, похожей на военную форму.
Лидия Пономарева

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