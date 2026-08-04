«Дед разбушевался»: Мизулина показала прогулку с Shaman
Мизулина показала шутливую перепалку с Shaman на прогулке в Москве
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала «дедом» своего мужа, певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем Shaman. Соответствующим роликом она поделилась в своем телеграм-канале.
Когда супруги гуляли по московской набережной, между ними развернулась шутливая перепалка. Спор начался с фразы Мизулиной: «Ну, давай, нуди».
«Вышли гулять, а ты кружки какие-то записываешь. Погода классная. Вечно вот это под руку. Зачем? Гуляем. И так редко удается», — с возмущением заметил Дронов.В ответ Мизулина передразнила его, сказав: «Бу-бу-бу». А свою публикацию она сопроводила подписью: «Дед разбушевался».
Напомним, пара зарегистрировала брак 5 ноября в загсе Донецка. Молодожены отказались от традиционных нарядов: вместо белого платья и костюма они появились в зеленой одежде, похожей на военную форму.