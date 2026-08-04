«Дед разбушевался»: Мизулина показала прогулку с Shaman

04 августа 2026, 10:48

Мизулина показала шутливую перепалку с Shaman на прогулке в Москве

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Кадр из видео: Телеграм/ekaterina_mizulina)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала «дедом» своего мужа, певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем Shaman. Соответствующим роликом она поделилась в своем телеграм-канале.





Когда супруги гуляли по московской набережной, между ними развернулась шутливая перепалка. Спор начался с фразы Мизулиной: «Ну, давай, нуди».

«Вышли гулять, а ты кружки какие-то записываешь. Погода классная. Вечно вот это под руку. Зачем? Гуляем. И так редко удается», — с возмущением заметил Дронов.