«Маленькие семейные разборки»: Гордон раскрыла правду об отношениях с Кудрявцевой

04 августа 2026, 10:43

Катя Гордон опровергла слухи о ссоре с Лерой Кудрявцевой

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Певица и юрист Катя Гордон в беседе со «СтарХитом» опровергла информацию о конфликте с телеведущей Лерой Кудрявцевой.





Гордон заявила, что между ними не было никакой ссоры.

«Да, мы с Лерой совершенно не ссорились. Я её люблю, она мой родственник, поскольку она крёстная мама моего ребёнка», — сообщила юрист.

«Честно говоря, просто маленькие семейные разборки», — заверила звезда.