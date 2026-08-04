«Маленькие семейные разборки»: Гордон раскрыла правду об отношениях с Кудрявцевой
Катя Гордон опровергла слухи о ссоре с Лерой Кудрявцевой
Певица и юрист Катя Гордон в беседе со «СтарХитом» опровергла информацию о конфликте с телеведущей Лерой Кудрявцевой.
Гордон заявила, что между ними не было никакой ссоры.
«Да, мы с Лерой совершенно не ссорились. Я её люблю, она мой родственник, поскольку она крёстная мама моего ребёнка», — сообщила юрист.При этом Екатерина отметила, что совместная работа даётся им непросто «в силу разных обстоятельств». Она положительно отозвалась о профессиональных качествах Валерии и подчеркнула, что личные моменты не скажутся на деловых вопросах.
«Честно говоря, просто маленькие семейные разборки», — заверила звезда.Гордон пояснила, что возникающие недоразумения касаются только их близкого общения: её огорчает недоверие, а Кудрявцеву — недопонимание.