Наташа Королёва рассказала, как справляется с хейтом в соцсетях

04 августа 2026, 05:34

Наташа Королёва заявила, что с годами научилась не обращать внимание на хейтеров

Наташа Королёва (Фото: Instagram* / @koroleva__star)

Певица Наташа Королёва рассказала, что за время работы на сцене выработала устойчивость к критике в собственный адрес. Об этом пишет «Стархит».





Певица обратила внимание на то, что в эпоху соцсетей знаменитости стали намного уязвимее. Если раньше звёзды могли в значительной мере регулировать поток информации о своей жизни, то теперь личная сфера стала гораздо доступнее для публики.



Королёва считает, что многие используют эту открытость не для того, чтобы ближе познакомиться с творчеством артиста, а с целью высказать негатив. При этом слова, направленные против её близких, по‑прежнему ранят артистку.



«Сейчас время очень демократичное. И каждый может зайти „на порог твоего дома“ — в твои соцсети — и навалить там большую кучу из гадких слов», — поделилась исполнительница.