Джастин Бибер публично высмеял помолвку Селены Гомес и Бенни Бланко

Джастин Бибер (Фото: Инстаграм* @justinbieber)
Джастин Бибер, похоже, устал видеть, как его бывшая девушка Селена Гомес счастлива в новых отношениях, и как общественность сравнивает её нынешний роман с их прошлым.
В одной из запрещённых соцсетей он опубликовал неоднозначную сторис с персонажем из фильма «Властелин колец» и подписью: «Девушки в соцсетях после обручения». Фанаты сразу же восприняли это как послание Селене. Особенно, когда она после помолвки активно делилась фотографиями с кольцом на безымянном пальце. Более того, Бибер стал особенно активным в социальных сетях именно после новости о помолвке Селены с Бенни Бланко, который является давним другом артиста.
Пользователи сети недоумевают, как Джастин мог решиться на такой незрелый шаг, учитывая, что интернет уже полон слухов о конфликте между его супругой Хейли и Селеной. Многие считают, что таким образом певец лишь подогревает эти сплетни.
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*Запрещен в РФ
Фото: Инстаграм* @justinbieber
Пользователи сети недоумевают, как Джастин мог решиться на такой незрелый шаг, учитывая, что интернет уже полон слухов о конфликте между его супругой Хейли и Селеной. Многие считают, что таким образом певец лишь подогревает эти сплетни.
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*Запрещен в РФ
Анастасия Хохлова