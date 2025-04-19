Джаcтин Бибер поцеловался с рэпершой Sexyy Red

Джастин Бибер (Фото: Инстаграм* @justinbieber)
В последнее время фанаты все чаще стали обсуждать личную жизнь Джастина Бибера. На днях певец вновь дал повод поговорить об этом, ведь прилюдно он поцеловал рэпершу Sexyy Red.
Напомним, что у Джастина есть супруга Хейли. Все чаще в СМИ появляются новости о том, что в паре разлад. Теперь слухи стали больше походить на правду, ведь за спиной у жены Бибер целует другую девушку.
Инцидент случился на праздновании дня рождения рэперши Sexуy Red. О том, давно ли она знакома с Джастином, неизвестно. Но удивляет то, что Red пригласила на праздник музыканта без супруги. Пока Хейли не было рядом, Бибер поцеловал молодую рэп-исполнительницу, что заснял один из гостей вечеринки. Кадрами поделилось издание E online.
На следующий день Sexуy Red сама запостила видео в соцсетях и заявила, что они с Джастином только друзья. Хейли же оценила видео, на котором муж целует другую, сердечком. При этом фанаты предрекают скорый разрыв отношений Бибера и Хейли.
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Инцидент случился на праздновании дня рождения рэперши Sexуy Red. О том, давно ли она знакома с Джастином, неизвестно. Но удивляет то, что Red пригласила на праздник музыканта без супруги. Пока Хейли не было рядом, Бибер поцеловал молодую рэп-исполнительницу, что заснял один из гостей вечеринки. Кадрами поделилось издание E online.
На следующий день Sexуy Red сама запостила видео в соцсетях и заявила, что они с Джастином только друзья. Хейли же оценила видео, на котором муж целует другую, сердечком. При этом фанаты предрекают скорый разрыв отношений Бибера и Хейли.
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Иван Мусатов