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Джаcтин Бибер поцеловался с рэпершой Sexyy Red

Джастин Бибер (Фото: Инстаграм* @justinbieber)

Джастин Бибер (Фото: Инстаграм* @justinbieber)

В последнее время фанаты все чаще стали обсуждать личную жизнь Джастина Бибера. На днях певец вновь дал повод поговорить об этом, ведь прилюдно он поцеловал рэпершу Sexyy Red.
Напомним, что у Джастина есть супруга Хейли. Все чаще в СМИ появляются новости о том, что в паре разлад. Теперь слухи стали больше походить на правду, ведь за спиной у жены Бибер целует другую девушку.

Инцидент случился на праздновании дня рождения рэперши Sexуy Red. О том, давно ли она знакома с Джастином, неизвестно. Но удивляет то, что Red пригласила на праздник музыканта без супруги. Пока Хейли не было рядом, Бибер поцеловал молодую рэп-исполнительницу, что заснял один из гостей вечеринки. Кадрами поделилось издание E online.

На следующий день Sexуy Red сама запостила видео в соцсетях и заявила, что они с Джастином только друзья. Хейли же оценила видео, на котором муж целует другую, сердечком. При этом фанаты предрекают скорый разрыв отношений Бибера и Хейли.

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Лера Кудрявцева провела время с дочерью после слухов о проблемах в семье
19 апреля 2025, 02:46

Лера Кудрявцева (Фото: Телеграм @lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видео, в котором гуляет со своей 6-летней дочерью. Недавно в соцсетях появились слухи о проблемах в семье звезды.
Как пишет издание «7 Дней», общественность активно обсуждает брак телеведущей, который трещит по швам. Кудрявцева сама спровоцировала фанатов своим потом в telegram, где назвала себя созависимой на фоне алкоголизма супруга. По признанию Леры, ей тяжело справляться с ситуацией и она хочет обратиться к психологу.

Муж еще в прошлом году проходил реабилитацию от зависимости, но похоже вновь пристрастился к бутылке. Фанаты Кудрявцевой советуют ей подумать о разводе. К тому же супруг уже давно ничем не занимается, поэтому Лере приходится обеспечивать семью одной.

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#алкоголизм
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#звёзды
#скандал
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Михаил Боярский не готов отказаться от курения ради лечения
19 апреля 2025, 01:09

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Михаил Боярский сломал ребра во время выступления на сцене. Несмотря на недуг, актер не готов отказаться от курения ради лечения.
«Михаил Боярский расстроен тем, что проведет столько времени без сцены. Бросить курить ради восстановления он не планирует», — пишет telegram-канал Mash.

Как рассказал изданию сын звезды Сергей Михайлович, артист не заметил перелома во время выступления. Михаил решил обратиться к врачам только когда ему стало совсем плохо. По итогу актер был госпитализирован. Домой Боярский вернется уже через неделю. По признанию Сергея, его отец не видит себя столько времени вне сцены.

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В ответ на санкции Куклачев предложил Зеленскому посмотреть на кошек

Возлюбленная Лиама Пейна рассказала, о чем был их последний разговор перед смертью

«Обострение аллергии на всё русское и на кошек»: Розенбаум высказался о санкциях Зеленского против него и Куклачёва
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#отец
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В ответ на санкции Куклачев предложил Зеленскому посмотреть на кошек
В ответ на санкции Куклачев пригласил Зеленского на представление
18 апреля 2025, 21:56

Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)

Российский артист цирка Юрий Куклачев предложил Владимиру Зеленскому посетить его выступление, чтобы вспомнить о настоящих человеческих ценностях, сообщило агентство ТАСС. Так дрессировщик кошек ответил на введенные против него санкции.
«Рекомендую, посетите наш добрый спектакль, чтобы вы вспомнили о настоящих человеческих ценностях, которые, к сожалению, забыли», — призвал Куклачев.

Артист цирка подчеркнул, что 1 июня, в День защиты детей, в Театре эстрады покажут шоу, которое «не дает спокойно спать Зеленскому».

Куклачев обратил внимание, что он и его кошки получили санкции, дающие право называть дрессировщика «всемирным артистом доброты и мира».

Ранее Народный артист России, композитор, поэт и врач Александр Розенбаум назвал введение санкций против российских деятелей культуры и спорта обострением аллергии на всё русское у Владимира Зеленского.

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#артист
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Возлюбленная Лиама Пейна рассказала, о чем был их последний разговор перед смертью
Девушка Лиама Пейна заявила, что довольна тем, как прошел их последний разговор
18 апреля 2025, 21:41

Лиам Пейн (Фото: Инстаграм* @liampayne)

Возлюбленная Лиама Пейна рассказала о последнем разговоре с певцом перед его кончиной. Кейт Кэссиди поделилась воспоминаниями в подкасте Джея Шетти On Purpose.
Кэссиди рассказала, что крайний раз говорила с Пейном перед своим возвращением домой из Аргентины. Она уточнила, что день был насыщенным — после пробуждения они «изумительно позавтракали», а затем поехали кататься на лошадях. Перед отъездом влюбленные попрощались, все проходило очень мило и романтично, но Лиам сказал напоследок то, что ее обидело.

Девушка сидела с певцом и говорила о своей любви.

«Кейт, ты опоздаешь на свой рейс. Твоя машина на подъездной дорожке. Ты ведешь себя так, будто это последний раз, когда ты видишь меня снова», — сказал Пейн, засмеявшись.

Теперь Кейт страшно осознавать, что это был их последний разговор. По словам Кэссиди, в каком-то смысле тогда молодые люди попрощались друг с другом.

«Я бы не хотела, чтобы все было по-другому. Я так рада, что у нас был этот последний прекрасный момент вместе», — добавила девушка экс-участника One Direction.

Стоит напомнить, что Лиам Пейн скончался осенью 2024 года.

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#смерть
#отношения
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«Обострение аллергии на всё русское и на кошек»: Розенбаум высказался о санкциях Зеленского против него и Куклачёва
Розенбаум назвал введение санкций обострением аллергии на русское у Зеленского
18 апреля 2025, 21:35

Александр Розенбаум (фото: rozenbaum.ru)

Народный артист России, композитор, поэт и врач Александр Розенбаум назвал введение санкций против российских деятелей культуры и спорта обострением аллергии на всё русское у Владимира Зеленского. Об этом артист высказался в беседе с РИА Новости.
Напомним, что в пятницу Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, в числе которых певцы Ярослав Дронов (SHAMAN), Гарик Сукачев, Александр Розенбаум, артист цирка Юрий Куклачёв, артист балета Николай Цискаридзе и многие другие знаменитости.

«Я как доктор думаю, что у Зеленского весеннее обострение аутоиммунных процессов, попросту говоря – аллергия на все русское… Видимо, на кошек, в первую очередь. Только этим могу объяснить введение санкций в отношении Куклачёва. Что до меня, то было весело», – отметил Розенбаум.
Напомним, что по украинскому законодательству санкции предполагают блокирование активов на территории Украины, запрет на визиты, лишение всех украинских госнаград и прочие ограничения.

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