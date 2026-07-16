«Действительно любит себя»: Лиана Шульгина поддержала Лерчек на фоне борьбы с болезнью
Невестка Валерии восхитилась силой духа Лерчек
Лиана Шульгина высказалась в соцсетях о Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которая сейчас борется с тяжёлым онкологическим заболеванием.
Невестка певицы Валерии призналась, что её впечатлило интервью блогера Надежде Стрелец и то, как Лерчек старается сохранять привычный образ жизни несмотря на непростые обстоятельства.
По словам Лианы, особое уважение у неё вызвало то, что блогер продолжает заниматься тем, что помогает ей чувствовать себя лучше, даже несмотря на критику со стороны пользователей Сети.
«Эта девочка действительно любит себя. Лерчек выбирает зал и тренировки, даже когда комментаторы в соцсетях её ругают за это. Она идёт на тренировку, потому что это источник её энергии», — рассказала Шульгина.Шульгина подчеркнула, что история Лерчек напомнила ей о важности заботы о себе и принятия жизненных обстоятельств. Она считает, что способность поддерживать себя в трудные моменты является проявлением силы, а не слабости.