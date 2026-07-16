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«Действительно любит себя»: Лиана Шульгина поддержала Лерчек на фоне борьбы с болезнью

Невестка Валерии восхитилась силой духа Лерчек
Лиана Шульгина (Фото: Instagram* / @lianashulginaa)

Лиана Шульгина высказалась в соцсетях о Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которая сейчас борется с тяжёлым онкологическим заболеванием.



Невестка певицы Валерии призналась, что её впечатлило интервью блогера Надежде Стрелец и то, как Лерчек старается сохранять привычный образ жизни несмотря на непростые обстоятельства.

По словам Лианы, особое уважение у неё вызвало то, что блогер продолжает заниматься тем, что помогает ей чувствовать себя лучше, даже несмотря на критику со стороны пользователей Сети.

«Эта девочка действительно любит себя. Лерчек выбирает зал и тренировки, даже когда комментаторы в соцсетях её ругают за это. Она идёт на тренировку, потому что это источник её энергии», — рассказала Шульгина.
Шульгина подчеркнула, что история Лерчек напомнила ей о важности заботы о себе и принятия жизненных обстоятельств. Она считает, что способность поддерживать себя в трудные моменты является проявлением силы, а не слабости.

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Софья Метелева

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