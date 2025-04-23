«Действительно приглашают»: Катя Лель рассказала о свиданиях с влиятельными мужчинами

Катя Лель (фото: Instagram* @katyalelofficial)
Катя Лель рассказала, ходит ли она на свидания. Певица посетила церемонию вручения премии FASHION PEOPLE AWARDS 2025, где пообщалась с корреспондентом портала «Страсти».
Напомним, что Лель в 2023 году развелась с мужем после 15 лет брака. Исполнительница поделилась, что иногда ходит на свидания, если есть время и подходящее настроение. На романтические встречи Катю приглашают как влиятельные мужчины, так и попроще.
Читайте также:
«Я понимаю, что испытала Катя Лель»: Прохор Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами
«Ты жирная!»: Катя Лель вспомнила слова Максима Фадеева о ее фигуре и поделилась сложностями сохранения хороших форм
«Они перепутали бирку»: Катя Лель рассказала, как её подменили в роддоме
*запрещён в РФ
«Действительно приглашают. Редко хожу, потому что для этого нужны время и желание. Приглашают разные мужчины, в том числе влиятельные», – подчеркнула Лель.Также артистка отметила, что предпочитает сразу же уходить со сведения, если ей что-то не нравится. Так мужчины сразу понимают, что что-то пошло не так и, вероятно, по их вине.
Читайте также:
«Я понимаю, что испытала Катя Лель»: Прохор Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами
«Ты жирная!»: Катя Лель вспомнила слова Максима Фадеева о ее фигуре и поделилась сложностями сохранения хороших форм
«Они перепутали бирку»: Катя Лель рассказала, как её подменили в роддоме
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова