«Я понимаю, что испытала Катя Лель»: Прохор Шаляпин рассказал о встрече с инопланетянами

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Прохор Шаляпин рассказал, что якобы неоднократно встречался с инопланетянами. Певец утверждает, что видел пришельцев, правда полноценно вступить с ними в контакт и вести диалог ему не удалось.
Исполнитель даже признался, что однажды инопланетяне хотели его похитить, но у них ничего не вышло.
Напомним, что Катя Лель также неоднократно рассказывала о встрече с «зелёными человечками». По её словам, в 16 лет инопланетяне из созвездия Ореон даже украли у неё зубы. Юная певица увидела свечение за окном, а потом её зубы безболезненно исчезли. При этом взамен пришельцы якобы наградили Лель сверхспособностями, благодаря которым она теперь может энергетически убирать боль и лечить людей прикосновениями.
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«Теперь я понимаю, что испытала Катя Лель, когда столкнулась с инопланетными созданиями. Я не мог понять, какого они цвета. Я только чувствовал их нереально мощную энергию, всепоглощающую энергию. Всё мое тело каменело, как это бывает при сонном параличе. Я не мог двигаться и говорить», – рассказал о своих ощущениях Шаляпин.Артист также отметил, что его встреча с жителями другой планеты была чем-то, наводящим ужас. Он предположил, что инопланетян могли привлечь его красота и талант, поэтому они хотели его похитить, чтобы и на их планете была такая яркая звезда.
Напомним, что Катя Лель также неоднократно рассказывала о встрече с «зелёными человечками». По её словам, в 16 лет инопланетяне из созвездия Ореон даже украли у неё зубы. Юная певица увидела свечение за окном, а потом её зубы безболезненно исчезли. При этом взамен пришельцы якобы наградили Лель сверхспособностями, благодаря которым она теперь может энергетически убирать боль и лечить людей прикосновениями.
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Анастасия Чинкова