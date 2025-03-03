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«Ты жирная!»: Катя Лель вспомнила слова Максима Фадеева о ее фигуре и поделилась сложностями сохранения хороших форм для шоу

Катя Лель в YouTube-шоу «Ваша Наташа» рассказала о трудностях похудении для сцены
Катя Лель (Фото: кадр из YouTube-шоу «Ваша Наташа»)

Катя Лель (Фото: кадр из YouTube-шоу «Ваша Наташа»)

Катя Лель раскрыла, как боролась за стройность ради славы в жестоком шоу-бизнесе. Певица поделилась в YouTube-шоу «Ваша Наташа», что Максим Фадеев называл ее «жирной», а она поражалась, но — и это лишь вершина айсберга. Другие откровения также прозвучали в беседе с Натальей Подольской, включая планы на ближайший музыкальный «сюрприз-трек».
Катя Лель стала звездой в нулевых благодаря хитам «Мой мармеладный» и «Муси-пуси». Эти песни родились в союзе с продюсером Максимом Фадеевым, который умел делать из талантов настоящих кумиров. Но за яркими выступлениями скрывалась тяжелая работа над собой.

Чтобы блистать на сцене, певица сидела на строгих диетах. Она пробовала питание по группе крови, по Монтиньяку и даже спортивное меню: две ложки риса, кусочек рыбы или курицы, три миндаля и яблоко.

Катя Лель в 2003 году (Фото: кадр выступления «Мой мармеладный» на Youtube-канале Кати Лель)

«А тренировки были каждый день перед значимыми событиями. Я постоянно была в процессе недоедания. Мне снились прилавки с пельменями, тортами. Ты скучаешь по еде, потому что ты вечно голодный! Нет сил выйти на сцену, потому что ножки заплетаются», — делилась Лель.
Катя весила всего 45 килограммов при росте 165 сантиметров, хотя раньше была на 52-53кг. Ей снились пельмени и торты, но она голодала, едва находя силы выйти к зрителям.

Катя Лель в 2003 году (Фото: кадр выступления «Мой мармеладный» на Youtube-канале Кати Лель)

Для клипа «Мой мармеладный» пришлось резко худеть. В кадре Катя появилась в черных брюках и майке, показав тонкую талию. Песня взлетела на вершины чартов, закрепив ее статус звезды.

Однако жертвы ради внешности давались нелегко. Катя призналась, что это сильно давило на психику. Когда она забеременела, то решила больше не голодать.

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«Как только я забеременела, поняла, что сделаю все возможное, чтобы мой ребенок был неголодный и мамочка тоже. (...) Я позволила себе вообще все», — сказала со смешком Лель.

Катя Лель (Фото: кадр из YouTube-шоу «Ваша Наташа»)

Набрала 25 килограммов, дойдя до 70, и наслаждалась творожками и йогуртами. После родов пришлось снова худеть. Ведь новый трек, новый клип — для них нужно и самой быть в качестве, и здоровье с силой духа иметь, чтобы стресс не сказался на тебе слишком негативно.

Сейчас 50-летняя певица не использует методы «резкого» похудения. Раньше она могла дважды в неделю сидеть на воде, чае или кефире с яблоками. Теперь такие разгрузки вызывают головные боли и слабость. Катя позволяет себе чуть-чуть сладкого, но старается держать баланс и постепенно сбрасывать килограммы.

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Исполнительницы хита «Сигма-бой» ​сказали, что будут рады поработать с Бузовой
На вопрос о ближайшей мечте она поделилась желанием успешно представить фанатам совместный трек с исполнительницей «Сигма бой» Betsy 14 марта. Он был записан недавно и его премьера состоится на концерте Кати Лель.

«Мечтаю, чтобы все произошло с классным звуком, энергией, позитивом. Чтобы все задуманное исполнилось», — отметила певица.
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Юра Борисов не получил «Оскар», но зато его фильм «Анора» выиграл другую номинацию
03 марта 2025, 06:54

Юра Борисов и его жена Анна (Фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Live ABC)

В ночь со 2 на 3 марта состоялась церемония вручения премии «Оскар», где среди номинантов оказался российский актер Юра Борисов. К сожалению, статуэтку он не выиграл, однако мастерство и талант Борисова отдельно отметил актер Роберт Дауни-младший. К тому же, сам фильм «Анора» все же выиграл «Оскар».
Фильм «Анора», снятый Шоном Бейкером, получил награды за лучший монтаж и оригинальный сценарий. Юра Борисов сыграл в этой картине русского парня Игоря и был номинирован за лучшую мужскую роль второго плана, но премию не взял. Его обогнал американец Киран Калкин (фильм «Реальная боль»).

Актер Роберт Дауни-младший высоко оценил работу Юры, выделив его как талантливого актера, которого ждет «великое будущее».

Ранее «Радио 1» передавало, что актриса Дэрил Ханна со сцены «Оскара» выкрикнула фразу «Слава Украине»* перед тем, как представить номинантов в категории за лучший монтаж. Канал ABC News, ведущий трансляцию «Оскара», сделал об этом отдельный твит в соцсети X, приложив видео.

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Со сцены «Оскара» выкрикнули фразу «Слава Украине»* во время награждения «Аноры»
Со сцены «Оскара» актриса Ханна крикнула «Слава Украине»*, награждая «Анору» с Юрой Борисовым
03 марта 2025, 05:48

Фото: скриншот из соцсети X (сайт x.com)

Актриса Дэрил Ханна со сцены «Оскара» выкрикнула фразу «Слава Украине»* перед тем, как представить номинантов в категории за лучший монтаж. Канал ABC News, ведущий трансляцию «Оскара», сделал об этом отдельный твит в соцсети X, приложив видео.
Свою речь актриса фильма «Убить Билла» начала со слов в поддержку украинцев, а также показала знак «peace» — два пальца вверх.

На 97-ой церемонии вручения премии «Оскар» многие россияне надеялись на победу Юры Борисова в номинации на лучшего актера второго плана (роль в фильме «Анора»). К сожалению, награду в итоге получил американский актер Киран Калкин (картина «Настоящая боль»).

Кроме них за приз в этой номинации боролись Эдвард Нортон (фильм «Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

При этом именно фильм «Анора» получил «Оскар» за лучший монтаж и оригинальный сценарий. Его написал Шон Бейкер.

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«В песне душа полетела, но финал подкачал»: Анна Седокова поразила жюри «Три аккорда», но завершение номера подверглось критике

*внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов
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«В песне душа полетела, но финал подкачал»: Анна Седокова поразила жюри «Три аккорда», но завершение номера подверглось критике
Анна Седокова поразила жюри «Три аккорда» сложной песней «Боже, какой пустяк!»
03 марта 2025, 04:42

Анна Седокова (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

Анна Седокова вновь вышла на сцену «Три аккорда». В ее новом выступлении была выбрана песня «Боже, какой пустяк». Яркий номер, снятый, как и весь сезон, еще летом 2024 года (до трагедии со смертью бывшего мужа Яниса Тиммы), удивил жюри и зрителей.
Последний выпуск шоу «Три аккорда» вышел на Первом канале 2 марта. Седокова выбрала хит Сергея Трофимова, который оказался в жюри, что добавило ей волнения. Она хотела спеть так, чтобы тронуть и автора, и публику.

«Песня, которую я хочу сегодня исполнить, — одна из самых любимых», — призналась Анна.
Любовь Успенская (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

Выступление вышло живым и эмоциональным. В финальном куплете певица немного перегнула палку и чуть ли не выкрикнула последние строки, чем усложнила оценку судей.

Любовь Успенская похвалила Седокову за выбор сложный песни, но отметила, что концовка подпортила впечатление. Но она все же дала Анне короля, уточнив, что бэк-вокалистки сильно помогли. Седокова согласилась с критикой.

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«Я официально стала бабушкой»: Анна Седокова попросила ее поздравить с прибавлением в семье
Михаил Шуфутинский решил, что эмоции захватили Анну и она полностью погрузилась в песню, поэтому поставил туза.

Анна Седокова (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)


«Просто вас это взволновало, душа расправила крылья и полетела», — отметил Шуфутинский искреннее исполнение.
Александр Розенбаум назвал номер подвигом. Он тоже дал туза. А вот в первом выпуске Розенбаум был строже, дав только даму.

Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум и Сергей Трофимов (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

«Вы взяли одну из моих любимых песен, не только у Трофимова, а вообще. Сложную, трудную, красивую», — добавил на этот раз мужчина.
Сергей Трофимов, автор исполненного хита, оценил необычный подход Анны. По его мнению, она может спеть что угодно, даже сложную оперу. Он тоже вручил ей туза.

«Анечка, у вас настолько авторское прочтение произведений.... Вам всё по плечу», — заявил он, однако за теплом слов не последовал король, а вновь — туз.
Анна Седокова (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

По результатам всех прошлых выпусков Анна все еще на последнем месте, теперь у нее 72 балла в шоу. Тем не менее Седокова была очень рада высокой оценке за свое последнее выступление.

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«Отдых на вилле мечты с шашлыками»: Дава показал кадры из отдыха в Сочи с беременной Мари Краймбрери
Дава привез беременную Мари Краймбрери на виллу в горах Сочи и показал кадры отдыха
03 марта 2025, 02:57

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: кадр видео Instagram* @marikraimbrery)

Влюбленные Дава и Мари Краймбрери отправились на отдых в Сочи, выбрав роскошную виллу в горах. Давид Манукян раскрыл, что пара, ожидающая ребенка, решила сменить московскую суету на курортный релакс. Их путешествие уже обсуждают поклонники, ведь звезды поделились первыми кадрами.
«Сочи, привет. Скоро покажу, в какое красивое место мы приехали», — написал Дава 1 марта, сделав на следующий день множество обещанных постов.

Вилла Давы и Мари Краймбрери в горах (Фото: кадр видео telegram @davatelega)

Будущие родители уехали из Москвы, несмотря на срок беременности Мари. Сначала они держали в секрете пункт назначения, но теперь бывший возлюбленный Ольги Бузовой открыто запостил видео из Сочи. Артисты остановились не у моря, а в горах, арендовав просторную двухэтажную виллу с шикарным видом.

Вилла Давы и Мари Краймбрери в горах (Фото: кадр видео telegram @davatelega)

Выбранный для отдыха дом впечатляет удобствами: тут и бассейн с подогревом, и зона для шашлыков, и тренажерный зал. Есть даже детская площадка, на что Дава с улыбкой отметил, что однозначно стоит вернуться — после рождения малыша, конечно.

Дава сравнил беременную Краймбрери с Винни-Пухом
Дава сравнил беременную Краймбрери с Винни-Пухом
Блогер провел мини-тур по территории, поделившись планами на день. Он хотел позвать с собой в баню Мари, но вспомнил о ее положении и решил, что лучше пойдет один.

«И вместе с любимой пойдем в баню. А, нет, тебе же нельзя. Значит один пойду в баню. Вместе потом кофе попьем. Который ты сделаешь, спасибо», — со смехом закончил Дава.
Влюбленные показывают свое парное прохождение игр (Фото: telegram @davatelega)

А еще Мари с Давой играют в приставку, пока наслаждаются красивыми видами Сочи.

Но такой «отдых» пары — на самом деле не только релакс. Мари планирует доделать новый альбом, вдохновляясь горными пейзажами.

«Вилла с невероятным видом на горы. Дописывать тексты в альбом именно такой обстановке — было моей мечтой», — отметила будущая мама в соцсетях.
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«В поселке Подмосковья будет стоять татарский домик»: Рузиль Минекаев признался, что жена против его планов на совместное будущее
02 марта 2025, 22:38

Рузиль Минекаев и женой Азизой (Фото: Инстаграм* @ruzil.minekaev)

Рузиль Минекаев рассказал о своих планах, которые не устраивают его жену.
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделился, что хотел бы построить дом. Именно по этой причине, когда он стал получать высокие гонорары, Рузиль задумался о покупке недвижимости.

Минекаев признался, что хочет жить неподалеку от Москвы. Еще актер не стал скрывать, что желает обустроить его в особом татарском стиле. Но жена Рузиля Азиза не разделяет его мечты: она не собирается переезжать за пределы столицы.

«Я раньше думал, что квартира — это круто, но нет. Планирую построить небольшой дом и собираюсь сделать его в татарском стиле. Где-нибудь в поселке Подмосковья будет стоять татарский домик: деревянный, со ставнями, оконными рамами с национальным орнаментом... Нет, Азиза не хочет дом вообще. Она будет жить в Москве», — откровенничал артист в шоу «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.

Рузиль подчеркнул, что любовь к просторному жилью ему досталась от семьи: мама актера отказывается переезда в Москву, поскольку не хочет менять свой дом на маленькую квартиру.

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