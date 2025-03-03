«Ты жирная!»: Катя Лель вспомнила слова Максима Фадеева о ее фигуре и поделилась сложностями сохранения хороших форм для шоу

Катя Лель (Фото: кадр из YouTube-шоу «Ваша Наташа»)
Катя Лель раскрыла, как боролась за стройность ради славы в жестоком шоу-бизнесе. Певица поделилась в YouTube-шоу «Ваша Наташа», что Максим Фадеев называл ее «жирной», а она поражалась, но — и это лишь вершина айсберга. Другие откровения также прозвучали в беседе с Натальей Подольской, включая планы на ближайший музыкальный «сюрприз-трек».
Катя Лель стала звездой в нулевых благодаря хитам «Мой мармеладный» и «Муси-пуси». Эти песни родились в союзе с продюсером Максимом Фадеевым, который умел делать из талантов настоящих кумиров. Но за яркими выступлениями скрывалась тяжелая работа над собой.
Чтобы блистать на сцене, певица сидела на строгих диетах. Она пробовала питание по группе крови, по Монтиньяку и даже спортивное меню: две ложки риса, кусочек рыбы или курицы, три миндаля и яблоко.
Для клипа «Мой мармеладный» пришлось резко худеть. В кадре Катя появилась в черных брюках и майке, показав тонкую талию. Песня взлетела на вершины чартов, закрепив ее статус звезды.
Однако жертвы ради внешности давались нелегко. Катя призналась, что это сильно давило на психику. Когда она забеременела, то решила больше не голодать.
Набрала 25 килограммов, дойдя до 70, и наслаждалась творожками и йогуртами. После родов пришлось снова худеть. Ведь новый трек, новый клип — для них нужно и самой быть в качестве, и здоровье с силой духа иметь, чтобы стресс не сказался на тебе слишком негативно.
Сейчас 50-летняя певица не использует методы «резкого» похудения. Раньше она могла дважды в неделю сидеть на воде, чае или кефире с яблоками. Теперь такие разгрузки вызывают головные боли и слабость. Катя позволяет себе чуть-чуть сладкого, но старается держать баланс и постепенно сбрасывать килограммы.
На вопрос о ближайшей мечте она поделилась желанием успешно представить фанатам совместный трек с исполнительницей «Сигма бой» Betsy 14 марта. Он был записан недавно и его премьера состоится на концерте Кати Лель.
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Чтобы блистать на сцене, певица сидела на строгих диетах. Она пробовала питание по группе крови, по Монтиньяку и даже спортивное меню: две ложки риса, кусочек рыбы или курицы, три миндаля и яблоко.
Катя Лель в 2003 году (Фото: кадр выступления «Мой мармеладный» на Youtube-канале Кати Лель)
«А тренировки были каждый день перед значимыми событиями. Я постоянно была в процессе недоедания. Мне снились прилавки с пельменями, тортами. Ты скучаешь по еде, потому что ты вечно голодный! Нет сил выйти на сцену, потому что ножки заплетаются», — делилась Лель.Катя весила всего 45 килограммов при росте 165 сантиметров, хотя раньше была на 52-53кг. Ей снились пельмени и торты, но она голодала, едва находя силы выйти к зрителям.
Катя Лель в 2003 году (Фото: кадр выступления «Мой мармеладный» на Youtube-канале Кати Лель)
Для клипа «Мой мармеладный» пришлось резко худеть. В кадре Катя появилась в черных брюках и майке, показав тонкую талию. Песня взлетела на вершины чартов, закрепив ее статус звезды.
Однако жертвы ради внешности давались нелегко. Катя призналась, что это сильно давило на психику. Когда она забеременела, то решила больше не голодать.
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«Как только я забеременела, поняла, что сделаю все возможное, чтобы мой ребенок был неголодный и мамочка тоже. (...) Я позволила себе вообще все», — сказала со смешком Лель.
Катя Лель (Фото: кадр из YouTube-шоу «Ваша Наташа»)
Набрала 25 килограммов, дойдя до 70, и наслаждалась творожками и йогуртами. После родов пришлось снова худеть. Ведь новый трек, новый клип — для них нужно и самой быть в качестве, и здоровье с силой духа иметь, чтобы стресс не сказался на тебе слишком негативно.
Сейчас 50-летняя певица не использует методы «резкого» похудения. Раньше она могла дважды в неделю сидеть на воде, чае или кефире с яблоками. Теперь такие разгрузки вызывают головные боли и слабость. Катя позволяет себе чуть-чуть сладкого, но старается держать баланс и постепенно сбрасывать килограммы.
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На вопрос о ближайшей мечте она поделилась желанием успешно представить фанатам совместный трек с исполнительницей «Сигма бой» Betsy 14 марта. Он был записан недавно и его премьера состоится на концерте Кати Лель.
«Мечтаю, чтобы все произошло с классным звуком, энергией, позитивом. Чтобы все задуманное исполнилось», — отметила певица.Читайте также:
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Мария Моисеева