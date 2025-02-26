«Они перепутали бирку»: Катя Лель рассказала, как её подменили в роддоме

Катя Лель (фото: Telegram @klel2935)
Катя Лель рассказала о пугающей истории из роддома. Когда будущая певица родилась, врачи перепутали её с мальчиком.
Исполнительница хита «Мой мармеладный» стала гостьей шоу «Ваша Наташа». В беседе с Натальей Подольской она рассказала, что её маме в роддоме принесли какого-то чужого малыша. К счастью, женщина запомнила лицо новорождённой сразу же после родов и вовремя забила тревогу. Семейная история заставила Лель поволноваться, когда она сама рожала ребёнка.
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«Когда я приехала на роды, очень сильно волновалась, что моего ребенка подменят. Бзик. Почему – расскажу. Моей маме принесли вместо меня какого-то рыжего мальчишку после родов. Хорошо, мама меня запомнила. Они перепутали бирку. Приносят маме рыжего толстого пацана и говорят: «Это ваш ребенок». Мама говорит: «Подождите, это не моя девочка». Это хорошо, что мама меня запомнила», – рассказала Катя Лель.Также звезда попросила позволить охранникам дежурить у дверей, чтобы они увидели её дочь после родов. Лель поделилась, что роды были сложными и продолжались, по её словам, целых 17 часов.
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Анастасия Чинкова