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«Они перепутали бирку»: Катя Лель рассказала, как её подменили в роддоме

Катя Лель (фото: Telegram @klel2935)

Катя Лель (фото: Telegram @klel2935)

Катя Лель рассказала о пугающей истории из роддома. Когда будущая певица родилась, врачи перепутали её с мальчиком.
Исполнительница хита «Мой мармеладный» стала гостьей шоу «Ваша Наташа». В беседе с Натальей Подольской она рассказала, что её маме в роддоме принесли какого-то чужого малыша. К счастью, женщина запомнила лицо новорождённой сразу же после родов и вовремя забила тревогу. Семейная история заставила Лель поволноваться, когда она сама рожала ребёнка.

«Когда я приехала на роды, очень сильно волновалась, что моего ребенка подменят. Бзик. Почему – расскажу. Моей маме принесли вместо меня какого-то рыжего мальчишку после родов. Хорошо, мама меня запомнила. Они перепутали бирку. Приносят маме рыжего толстого пацана и говорят: «Это ваш ребенок». Мама говорит: «Подождите, это не моя девочка». Это хорошо, что мама меня запомнила», – рассказала Катя Лель.
Также звезда попросила позволить охранникам дежурить у дверей, чтобы они увидели её дочь после родов. Лель поделилась, что роды были сложными и продолжались, по её словам, целых 17 часов.

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«Заканчиваем дрязги»: новый худрук «Ленкома» назвал сроки возвращения Певцова и Захаровой
26 февраля 2025, 20:48

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

После того, как новым худруком «Ленкома» стал Владимир Панков, жизнь в театре, кажется, возвращается в прежнее русло. Новый руководитель намерен вернуть в репертуар спектакли Марка Захарова, а также уже объявил о возвращении Дмитрия Певцова и Александры Захаровой.
Панков уже провёл переговоры с актёрами, которые не нашли общий язык с прежним директором театра в лице Марка Варшавера и фактически были отстранены от сцены.

«В марте они должны выйти. В „Юноне и Авось“ появится Дмитрий Анатольевич, а Александра Марковна – в „Вишневом саде“, думаю, в этот же период. Мы договорились о том, что заканчиваем дрязги, вот просто заканчиваем. Будем делать с ними и новые работы», – чётко пояснил Панков.
Новый худрук рассказал, что у него в планах – возрождение того легендарного «Ленкома», которым долгие годы руководил Марк Захаров. В связи с этим Панков обирается убрать из репертуара созданные за последние годы постановки. Очевидно, что речь идёт о спектаклях Алексея Франдетти.

Кроме того, Владимир Николаевич собирается привнести в «Ленком» своё детище – жанр саунддрамы, который он создал несколько лет назад. Пока не совсем понятно, как это будет выглядеть, но худрук полон энтузиазма и намерен задействовать в этом всю труппу, а это порядка 80 актёров.

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«Портрет в стиле ню»: Прохор Шаляпин рассказал, что дарит своим женщинам на 8 марта
Прохор Шаляпин дарит своим женщинам оригинальные подарки на 8 марта
26 февраля 2025, 19:37

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Знаменитый шоумен и певец Прохор Шаляпин рассказал, какие подарки он предпочитает дарить своим любимым женщинам на 8 марта.
Он подчеркнул, что всегда дарит исключительно оригинальные подарки.

«Я люблю помимо цветов преподносить что-то необычное, напоминающее меня. Это могут быть различные мультипликационные персонажи, которые имеют сходство со мной, чтобы дамы смотрели на них и думали обо мне», — заявил Шаляпин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Мужчина уверен, что лучшим подарком для его женщин является он сам. Так, он любит дарить своим избранницам свой портрет в стиле ню.
А нередко певец преподносит своим дамам сердца собственный портрет, а иногда даже в стиле ню.

«Я считаю, что самый главный подарок для моих избранниц — это я сам. Весь — в натуральный рост, вес. Мой шарм, вся моя красота принадлежит в этот день только им», — уточнил шоумен.

Также Шаляпин признался, что некоторые женщины дарят ему подарки в ответ. По его словам, он никогда от них не отказывается, так как получать презенты он любит больше, чем дарить.

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«Шикарные золотые кольца»: Катя Лель назвала лучший подарок в ее жизни на 8 марта
26 февраля 2025, 19:16

Катя Лель (Фото: Telegram @klel2935)

Певица Катя Лель рассказала о лучшем подарке в ее жизни на 8 марта, который оказался от ее будущего мужа.
Лель назвала, что самый запоминающийся подарок ей подарил будущий муж.

«На 8 Марта он преподнес в красивой коробочке шикарные золотые кольца, на которых была ажурным шрифтом выполнена надпись моих и его инициалов. Этот подарок настолько тронул меня, что я заплакала, долго не могла найти слов, чтобы описать, насколько я счастлива от такого внимания, заботы и красоты», — рассказала Лель в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, ей никогда не дарили подарков с таким глубоким смыслом.

При этом она добавила, что друзья подарили ей прелестную мягкую собаку, которая очень похожа на настоящую. Лель призналась, что до сих пор хранит эту мягкую игрушку в загородном доме.

Также певица назвала неудачными подарками парфюмерию и косметику, которые могут подойти не всем.

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#подарок
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«Перебор»: в сети обсуждают новые откровенные фотографии 16-летней дочки Сергея Жукова
26 февраля 2025, 18:52

Сергей Жуков с детьми (фото: Instagram* @nikazhukova_official)

16-летняя дочь солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова опубликовала в соцсетях новые фотографии. Хейтеры не промолчали.
Начинающая актриса и певица Ника Жукова позировала на пляже с облегающем элегантной белом платье с длинными рукавами и глубоким декольте.

Юная девушка распустила волосы и показала естественную красоту, отказавшись от макияжа.
Ника Жукова (фото: Instagram* @nikazhukova_official)

«Элегантно высматриваю крабов», – с юмором подписала пост дочь исполнителя хита «Крошка моя».
Однако пользователи сети не приняли фотосессию и обрушились с критикой в комментариях. Многие написали, что такой наряд «это уже перебор» и он неуместен для школьницы. Также неравнодушные фолловеры отметили, что Ника ещё совсем ребёнок и призвали её не торопиться взрослеть.

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«Отвратительный олигарх, подонок сын и бандит»: Никита Михалков жёстко раскритиковал фильм «Анора»
26 февраля 2025, 18:34

Никита Михалков (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Режиссёр Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора», прогремевший на весь мир и ставший лауреатом Каннского кинофестиваля в 2024 году.
Картина с участием российских актёров Юры Борисова, номинированного на «Оскар», и Марка Эйдельштейна обсуждается во всём мире. Однако далеко не всем фильм пришёлся по вкусу. По мнению Михалкова, режиссёр Шон Бейкер показал русского человека с негативной стороны.

«О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский. Ну вот спасибо», – заявил кинорежиссёр.
«Анора» была удостоена массы престижных наград, включая шесть номинаций на премию «Оскар», пяти – на «Золотой глобус», семи – на «Выбор кинокритиков» и ещё семи – на Премию Британской Академии в области кино.

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