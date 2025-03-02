«Все так вульгарно»: Сергей Соседов раскритиковал номер Маргариты Суханкиной на шоу «Суперстар!»

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/ Виталий Невар)
Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал номер Маргариты Суханкиной в эфире шоу «Суперстар!» на НТВ. Он назвал выступление певицы «дурновкусием».
В пятом выпуске «Суперстар!» Маргарита Суханкина появилась на сцене с хитом Лолиты Милявской «Offset». Почти все члены жюри высоко оценили номер бывшей солистки группы «Мираж». Лера Кудрявцева подчеркнула, что ей «дико зашла переделка», так как телеведущая «любит хулиганство». Кирилл Туриченко же отметил смелость певицы, решившейся «взлететь» над сценой.
Однако Сергей Соседов не присоединился к мнению большинства. Журналист сравнил выступление певицы с оригиналом и уточнил, что «песни Лолиты брать всегда очень рискованно». Критик признался, что не увидел в Маргарите Суханкиной образ «бизнесвумен». Более того, он назвал номер «вульгарным» и «абсурдным».
Люся Чеботина вступилась за бывшую солистку «Миража» и назвала Суханкину «королевой хаоса». Исполнительницу поддержали Лера Кудрявцева и Наташа Королева. Однако Сергей Соседов не стал отказываться от своих слов.
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Однако Сергей Соседов не присоединился к мнению большинства. Журналист сравнил выступление певицы с оригиналом и уточнил, что «песни Лолиты брать всегда очень рискованно». Критик признался, что не увидел в Маргарите Суханкиной образ «бизнесвумен». Более того, он назвал номер «вульгарным» и «абсурдным».
«Все так вульгарно, Рит! У Лолиты вульгарности нет — у нее дорогое кабаре и панковская эстетика. Здесь была вульгарность, и я не понял, зачем это. Верхние ноты здесь были совершенно ни к чему, они звучали здесь некрасиво совсем. Это было лишним, как корове седло. И вообще все было нескладно. Композиция скатилась в чистейший абсурд», — высказался Сергей Соседов.
Люся Чеботина вступилась за бывшую солистку «Миража» и назвала Суханкину «королевой хаоса». Исполнительницу поддержали Лера Кудрявцева и Наташа Королева. Однако Сергей Соседов не стал отказываться от своих слов.
«Я считаю, это неудача и это то, что я называю дурновкусием», — добавил журналист.
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Ольга Енгалычева