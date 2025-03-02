Отец Яниса Тиммы пригласил Анну Седокову к себе в гости

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Отец Яниса Тиммы обратился к бывшей жене покойного сына через соцсети. Райтис Тимма заявил, что уже несколько лет не имеет связи с Анной Седоковой.
В декабре прошлого года в жизни бывшей солистки группы «ВИА Гра» произошла трагедия – покончил с собой её бывший супруг.
Янис и Анна, будучи вместе, прервали общение с Райтисом Тиммой. В этом он обвиняет Седокову, которая, по его словам, настроила сына против отца.
Однако на днях он опубликовал сторис, где позвал Анну в гости.
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Янис и Анна, будучи вместе, прервали общение с Райтисом Тиммой. В этом он обвиняет Седокову, которая, по его словам, настроила сына против отца.
Однако на днях он опубликовал сторис, где позвал Анну в гости.
«Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже 3 года, но есть добрые люди. Дайте ей знать», – написал Райтис.Также отец Тиммы прокомментировал недавний пост Седоковой, в котором она призналась, что боится людей и живёт в постоянном страхе.
«Это пишет моя невестка! И это правильно – бояться надо, но поздно», – подчеркнул мужчина.Кроме того, он эмоционально высказался о поведении Анны и призвал не называть её невесткой, хотя сам именно так к ней и обращается.
«Не называйте её невесткой, она этого недостойна. Это чудовище, которое будет жить, радоваться, заниматься сексом, наслаждаться жизнью, а прекрасного Яниса больше не вернуть, не услышать его голоса и не прикоснуться к нему», – заявил отец Яниса.Читайте также:
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Анастасия Чинкова