«Декабрь — он такой»: Гагарина и Лолита спаслись от пробок, спустившись в метро

12 декабря 2025, 22:42

Полина Гагарина и Лолита Милявская передвигаются по Москве на метро

Полина Гагарина (Фото: Instagram* / @gagara1987)

Полина Гагарина и Лолита нашли способ избежать московских 10-балльных пробок — они спустились в метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Полина появилась в подземелье «при параде» — в шубе и с макияжем — и, судя по короткому видео, смогла незаметно раствориться среди других пассажиров.





«Декабрь — он такой», — подписала она видео.