«Декабрь — он такой»: Гагарина и Лолита спаслись от пробок, спустившись в метро
Полина Гагарина и Лолита Милявская передвигаются по Москве на метро
Полина Гагарина и Лолита нашли способ избежать московских 10-балльных пробок — они спустились в метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Полина появилась в подземелье «при параде» — в шубе и с макияжем — и, судя по короткому видео, смогла незаметно раствориться среди других пассажиров.
«Декабрь — он такой», — подписала она видео.Лолита призналась, что не первый раз пользуется метро, чтобы успеть на работу. Более того, певица скоро получит бесплатный проездной, и она с нетерпением ждёт возможности чаще пользоваться московским подземным транспортом.