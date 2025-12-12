Люся Чеботина нашла любовь: мужчина понравился даже маме и Филиппу Киркорову
Люся Чеботина призналась в новых отношениях и похвалила бойфренда
Люся Чеботина впервые рассказала о своих новых отношениях. Об этом сообщает Super.
На Рождественском коктейле Андрея Малахова певица поделилась, что её молодой человек внимательный, заботливый и ей действительно нравится. Даже мама Люси и Филипп Киркоров благословили их союз.
Пока звезда не спешит показывать возлюбленного и раскрывать детали его личности, чтобы защитить его от лишнего внимания и сглаза. Полгода назад на своём дне рождения Люся визуализировала, что хочет обрести настоящее женское счастье и быть по-настоящему любимой — теперь, похоже, её желание сбылось.
