«Не была рада среди скуфов»: Малахов рассказал о празднике дочери Киркорова

12 декабря 2025, 22:14

Андрей Малахов рассказал, как дочь Филиппа Киркорова отметила день рождения

Андрей Малахов (Фото: Telegram / @and_malakhov)

Телеведущий Андрей Малахов поделился впечатлениями от празднования 14-летия дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, которое прошло 1 декабря.





Сначала состоялся уютный семейный день рождения с приглашёнными звёздами, организованный самим певцом, а через несколько дней именинница отпраздновала шумное торжество с друзьями.



Малахов, присутствовавший на первой части праздника, заметил, что для Аллы-Виктории, вероятно, было интереснее отмечать день рождения с ровесниками, а не среди взрослых гостей.





«Алла, мне кажется, вообще не была рада отмечать свой день рождения среди скуфов и взрослых друзей папы. Она ждала, когда пойдёт отмечать к своим сверстникам», — отметил телеведущий на закрытом Рождественском коктейле в галерее Adel.