«Он таял на глазах»: Друг Кашпировского назвал причину его смерти
Друг Анатолия Кашпировского сообщил, что перелёты ухудшили его состояние
Глава Московской школы гипноза Геннадий Гончаров рассказал, что частые перелёты ухудшили состояние Анатолия Кашпировского.
В беседе с NEWS.ru Геннадий Аркадьевич подтвердил, что психотерапевт действительно тяжело болел.
«Я считаю, что его «добили» перелёты. У него намечалась поездка в Стамбул. Ещё он хотел съездить в Казахстан, Америку, но не успел. Несмотря на возраст и болезнь, он очень хорошо выступал. У него было много творческих планов», — подчеркнул Гончаров.Приятель Анатолия Михайловича рассказал, что тот никогда не жаловался на здоровье. При этом окружающие замечали, что его состояние ухудшается.
«Кашпировский таял на глазах. Ему будто бы не хватало энергии», — сообщил мужчина.В последние дни жизни рядом с гипнотизёром находились его команда и жена. Год назад у психотерапевта и его третьей жены родилась дочь Эллина.