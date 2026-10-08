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«Он таял на глазах»: Друг Кашпировского назвал причину его смерти

Друг Анатолия Кашпировского сообщил, что перелёты ухудшили его состояние
Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* @anatoly_kashpirovskiy)

Глава Московской школы гипноза Геннадий Гончаров рассказал, что частые перелёты ухудшили состояние Анатолия Кашпировского.



В беседе с NEWS.ru Геннадий Аркадьевич подтвердил, что психотерапевт действительно тяжело болел.

«Я считаю, что его «добили» перелёты. У него намечалась поездка в Стамбул. Ещё он хотел съездить в Казахстан, Америку, но не успел. Несмотря на возраст и болезнь, он очень хорошо выступал. У него было много творческих планов», — подчеркнул Гончаров.
Приятель Анатолия Михайловича рассказал, что тот никогда не жаловался на здоровье. При этом окружающие замечали, что его состояние ухудшается.
«Кашпировский таял на глазах. Ему будто бы не хватало энергии», — сообщил мужчина.
В последние дни жизни рядом с гипнотизёром находились его команда и жена. Год назад у психотерапевта и его третьей жены родилась дочь Эллина.

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Ольга Щелокова

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