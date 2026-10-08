Вдове Анатолия Кашпировского стало плохо на похоронах, ей вызвали скорую
Вдова психотерапевта Анатолия Кашпировского Ирина почувствовала себя плохо на похоронах. Как сообщает Telegram-канал Mash, ей пришлось вызвать скорую помощь.
Женщина чуть не упала в обморок во время церемонии прощания с бывшим мужем. Она не смогла произнести ни слова и почувствовала недомогание, поэтому ей пришлось обратиться к медикам. Следует отметить, что ранее третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова расплакалась у его гроба.
Похороны Анатолия Кашпировского проходят сегодня в Москве на Троекуровском кладбище. На церемонию приехали десятки гипнотизёров и эзотериков со всей России. Напомним, что маг, психотерапевт и легенда 90-х скончался 3 октября от онкологического заболевания.
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