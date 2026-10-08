Трэш-блогер Хилми вышел из колонии по делу о незаконном обороте порнографии
Блогер Хилми Форкс (настоящее имя — Хильми Олейник) вышел из колонии. Об этом он написал в своём блоге.
Олейник — российский блогер и тиктокер, который стал известным благодаря провокационному и трэш-контенту.
В декабре 2023 года суд приговорил парня к трём годам колонии по делу о незаконном обороте порнографии. Дело возбудили по публичному доносу Екатерины Мизулиной. После задержания блогера она благодарила силовиков «за защиту детей».
«Ну вот я и откинулся спустя три года. Всем привет, кто ждал, скучал, переживал. Теперь я с вами», — сообщил Хильми.Юноша начал вести YouTube ещё в 2014 году, а широкую популярность получил позже через TikTok и совместные ролики с Дашей Корейкой и другими блогерами.