Трэш-блогер Хилми вышел из колонии по делу о незаконном обороте порнографии

08 октября 2026, 13:56

Хильми Олейник (Фото: Instagram* @hilmi_forks)

Блогер Хилми Форкс (настоящее имя — Хильми Олейник) вышел из колонии. Об этом он написал в своём блоге.





Олейник — российский блогер и тиктокер, который стал известным благодаря провокационному и трэш-контенту.



В декабре 2023 года суд приговорил парня к трём годам колонии по делу о незаконном обороте порнографии. Дело возбудили по публичному доносу Екатерины Мизулиной. После задержания блогера она благодарила силовиков «за защиту детей».

«Ну вот я и откинулся спустя три года. Всем привет, кто ждал, скучал, переживал. Теперь я с вами», — сообщил Хильми.