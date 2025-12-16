«Текут слёзы без остановки»: Саша Стоун попал к врачу из-за жёсткой аллергии

16 декабря 2025, 19:54

Блогер Саша Стоун столкнулся с сильным отёком лица из-за аллергии

Саша Стоун (Фото: Telegram / @sasha_stone13)

Блогер и спортсмен Александр Зарубин, известный как Саша Стоун, сообщил подписчикам о серьёзном приступе аллергии, который заставил его обратиться за медицинской помощью.





Своим состоянием он поделился в Telegram-канале.



По словам Стоуна, реакция проявилась внезапно и оказалась для него первой в таком формате. Основной удар пришёлся на лицо и глаза: сильный отёк и непрекращающиеся слёзы не позволяли ему даже открыть глаза.





«У меня пухлое лицо раза в два, у меня текут слёзы без остановки. Такое просто даже нельзя вам показывать. У меня просто лицо в три раза больше, чем обычно», — написал блогер.