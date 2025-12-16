«Текут слёзы без остановки»: Саша Стоун попал к врачу из-за жёсткой аллергии
Блогер Саша Стоун столкнулся с сильным отёком лица из-за аллергии
Блогер и спортсмен Александр Зарубин, известный как Саша Стоун, сообщил подписчикам о серьёзном приступе аллергии, который заставил его обратиться за медицинской помощью.
Своим состоянием он поделился в Telegram-канале.
По словам Стоуна, реакция проявилась внезапно и оказалась для него первой в таком формате. Основной удар пришёлся на лицо и глаза: сильный отёк и непрекращающиеся слёзы не позволяли ему даже открыть глаза.
«У меня пухлое лицо раза в два, у меня текут слёзы без остановки. Такое просто даже нельзя вам показывать. У меня просто лицо в три раза больше, чем обычно», — написал блогер.Он отметил, что выглядит настолько плохо, что не решился показывать последствия аллергии подписчикам: лицо заметно распухло и увеличилось почти в несколько раз.
Саша подчеркнул, что раньше с подобным не сталкивался, и призвал аудиторию внимательнее относиться к своему здоровью.