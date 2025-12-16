«Просто умирала»: Экс-солистка Serebro сделала шокирующее признание о зависимости

16 декабря 2025, 20:04

Экс-солистка Serebro Катя Кищук рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью

Екатерина Кищук (Фото: Instagram* @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

Бывшая солистка Serebro Екатерина Кищук впервые подробно рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью. В интервью Ксении Собчак певица сообщила, что столкнулась с проблемой на пике популярности группы.





По словам Кищук, внешний успех и внимание публики маскировали внутреннее чувство опустошённости и одиночества. Девушка пояснила, что пыталась справиться с этим, употребляя алкоголь, чтобы «отключиться».

«Я выпивала по две бутылки залпом, чтобы просто заснуть и ни о чём не думать. Вообще ни о чём. А у меня успех! Я хожу, меня все хватают с разных сторон. Мне было страшно рассказать об этом маме. Я не хотела её нервировать, чтобы она была в стрессе. Я просто спокойно умирала в своей комнате», — поделилась артистка.