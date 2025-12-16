«Сейчас заплачу от счастья!»: Слава не сдержала эмоций после решения суда по делу Долиной
Певица Слава бурно отреагировала на победу Полины Лурье в суде
Певица Слава эмоционально отреагировала в соцсетях на решение суда по резонансному делу о квартире Ларисы Долиной.
Артистка открыто порадовалась тому, что право собственности на недвижимость осталось за Полиной Лурье, назвав произошедшее настоящей победой справедливости.
В личном блоге Слава не смогла сдержать чувств и призналась, что новость буквально довела её до слёз радости.
По словам певицы, она уже была готова выступить с жёстким заявлением, но теперь, к счастью, делать этого не пришлось.
«Ребята, я сейчас заплачу от счастья! Ура, ура, ура! Я уже подготовила самую злобную речь на свете… Боже, даже не верится!» — поделилась артистка с подписчиками.На волне хороших новостей Слава решила символически отметить исход дела и даже пошутила, что ради такого случая готова временно отменить собственный запрет на алкоголь. Похоже, судебное решение стало для неё не просто новостью, а настоящим поводом для праздника.