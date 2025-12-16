«Сейчас заплачу от счастья!»: Слава не сдержала эмоций после решения суда по делу Долиной

16 декабря 2025, 19:17

Певица Слава бурно отреагировала на победу Полины Лурье в суде

Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава эмоционально отреагировала в соцсетях на решение суда по резонансному делу о квартире Ларисы Долиной.





Артистка открыто порадовалась тому, что право собственности на недвижимость осталось за Полиной Лурье, назвав произошедшее настоящей победой справедливости.



В личном блоге Слава не смогла сдержать чувств и призналась, что новость буквально довела её до слёз радости.



По словам певицы, она уже была готова выступить с жёстким заявлением, но теперь, к счастью, делать этого не пришлось.





«Ребята, я сейчас заплачу от счастья! Ура, ура, ура! Я уже подготовила самую злобную речь на свете… Боже, даже не верится!» — поделилась артистка с подписчиками.