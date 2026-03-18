РИА Новости: Долина отказалась от идеи стать режиссером театра

18 марта 2026, 10:26

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что не планирует пробовать себя в роли театрального режиссера. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.





По словам певицы, она готова работать на сцене только как актриса и считает, что постановкой спектаклей должны заниматься профессиональные режиссеры.





«Каждый должен заниматься своим делом. Я могу как актриса в спектакле существовать, а ставить спектакль должен режиссер», — подчеркнула Долина.