РИА Новости: Долина отказалась от идеи стать режиссером театра
Народная артистка России Лариса Долина заявила, что не планирует пробовать себя в роли театрального режиссера. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
По словам певицы, она готова работать на сцене только как актриса и считает, что постановкой спектаклей должны заниматься профессиональные режиссеры.
«Каждый должен заниматься своим делом. Я могу как актриса в спектакле существовать, а ставить спектакль должен режиссер», — подчеркнула Долина.
Артистка отметила, что не видит себя в роли постановщика и не планирует менять творческое направление.