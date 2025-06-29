Делала «омолаживающие» инъекции: раскрыта причина кончины звезды Болливуда
Актриса и модель Шефали Джаривала вдруг умерла вследствие «омолаживающей» процедуры. Вдовец знаменитости погрузил ее прах в море.
Артистка скончалась 27 июня. Теперь выяснилась причина смерти 42-летней Шефали. В последние года она все время проходила омолаживающие процедуры. Актриса сделала запланированную ежемесячную «омолаживающую» инъекцию. После этого ей неожиданно стало плохо: у нее упало давление, она начала дрожать, а потом потеряла сознание.
Тогда дома пребывали еще восемь человек — супруг актрисы Параг Тьяги, мама, иные члены семьи и прислуга. Возлюбленный модели и еще трое человек оперативно доставили ее в многопрофильную больницу Bellevue в Мумбаи. Но медики констатировали ее смерть. Правоохранители изъяли из дома ряд медпрепаратов, в том числе «омолаживающие» инъекции, витамины и таблетки для желудка.
Скоропостижная кончина звезды Болливуда потрясла многих деятелей культуры. К знаменитостям, выразившим соболезнования, присоединилась победительница конкурса «Мисс мира-2000», модель и актриса Приянка Чопра. Она выложила в соцсетях фотографию Шефали и отметила: «Так потрясена. Она была слишком молода. Выражаю соболезнования Парагу и семье».
По индуистской традиции, Тьяги провел последние ритуалы. Мужчина поехал в крематорий, дабы забрать прах любимой. Когда вдовец прижал урну к сердцу, он расплакался. Следом актер пришел на пляж и погрузил прах в море. После этого Параг обратился к представителям СМИ и попросил их молиться за упокой души его Шефали, сообщила газета Indian Express.
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