Делала «омолаживающие» инъекции: раскрыта причина кончины звезды Болливуда

29 июня 2025, 21:56

Перед смертью актриса Шефали Джаривала делала инъекции

Шефали Джаривала (Фото: Инстаграм* @shefalijariwala)

Актриса и модель Шефали Джаривала вдруг умерла вследствие «омолаживающей» процедуры. Вдовец знаменитости погрузил ее прах в море.