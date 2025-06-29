«Люблю тебя»: Филипп Киркоров откровенно обратился к сыну по особенному поводу

29 июня 2025, 20:30

Филипп Киркоров поздравил сына Мартина с днем рождения

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

29 июня наследник Филиппа Киркорова Мартин отметил 13-летие. Король поп-эстрады обратился к сыну в личном блоге в честь дня рождения.





58-летний исполнитель хита «Я эту жизнь тебе отдам» опубликовал в честь праздника видео, которое состоит из кадров с участием Мартина. На них мальчик занимается спортом, общается с товарищами и родственниками. Был в ролике и папа певца Бедрос Киркоров, который скончался в марте этого года.





«С твоим 13-летием, сынок! Люблю тебя. С днем рождения!», —отметил Филипп.