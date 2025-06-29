«Люблю тебя»: Филипп Киркоров откровенно обратился к сыну по особенному поводу
Филипп Киркоров поздравил сына Мартина с днем рождения
29 июня наследник Филиппа Киркорова Мартин отметил 13-летие. Король поп-эстрады обратился к сыну в личном блоге в честь дня рождения.
58-летний исполнитель хита «Я эту жизнь тебе отдам» опубликовал в честь праздника видео, которое состоит из кадров с участием Мартина. На них мальчик занимается спортом, общается с товарищами и родственниками. Был в ролике и папа певца Бедрос Киркоров, который скончался в марте этого года.
«С твоим 13-летием, сынок! Люблю тебя. С днем рождения!», —отметил Филипп.
К поздравлениям присоединились друзья и коллеги артиста: Екатерина Стриженова, Алсу, Ольга Бузова, Денис Клявер, Игорь Гуляев, Александр Ревва и иные звезды. Мартину пожелали расти счастливым и здоровым. Кто-то даже подчеркнул, что он «копия папы».
Певец дважды становился папой при помощи суррогатного материнства. Дочь Киркорова Алла-Виктория появилась на свет в Майами в 2011 году, Мартин родился в 2012 году.
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