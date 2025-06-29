Полина Гагарина о «Фабрике звёзд»: «Это было ужасно и попахивало насилием»

29 июня 2025, 20:25

Полина Гагарина рассказала, почему не любит вспоминать «Фабрику звёзд»

Полина Гагарина (фото: Telegram @gagara1987official)

Полина Гагарина обрела популярность после участия в «Фабрике звёзд – 2». Однако певица не любит вспоминать о проекте, который стал стартом для её успешной карьеры.





Звезда рассказала, что изначально не хотела принимать участие в реалити, опасаясь, что «Фабрика звезд» похожа на скандальное шоу «За стеклом». Каждую неделю Гагарина хотела выйти из проекта.





«Я рыдала каждый день практически в туалете. Потом выходила, вытирала и шла на какие-то занятия. Слава Богу, мы действительно были очень сильно заняты. Но, конечно, случались абсолютно дикие истерики, потому что я хотела домой», – поделилась певица в шоу «По-каверочку».

«Это было ужасно. Это немножко, конечно, попахивало насилием и карикатурой. Вот мама стояла от меня на расстоянии, и между нами стоял охранник. Я говорю: „Дайте обнять. Ну прекратите издеваться. Просто обнять“. Нет. Он меня прям силой утаскивал. Я рыдала. „Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Ну дайте просто маму обнять“», – вспоминает Гагарина.