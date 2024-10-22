«Делали, конечно»: что связывает Киркорова и Хайдарова на самом деле, скандальное признание звездного хирурга

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
На красной дорожке «Новой волны» 57-летний Филипп Киркоров поразил публику внешним видом. Внимание общественности привлекли руки певца. Король эстрады давно радует своих поклонников новыми образами и формами. Знаменитость уверяет, что полюбил физкультуру, соблюдает режим и много плавает. Однако его близкий друг, пластический хирург Тимур Хайдаров заявил обратное. Подробности скандала в материале «Радио 1».
Филипп Киркоров неоднократно заявлял, что ведет здоровый образ жизни и своими формами обязан спорту.
Однако пластический хирург Тимур Хайдаров, по совместительству близкий друг певца, программе «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ признался, что преображение рук Киркорова — его работа.
Что же произошло между звездными друзьями и почему тайна пациента перестала быть тайной? Подписчики подозревают, что Тимур Хайдаров таким образом пытается спасти свою репутацию.
В феврале 2024 года Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения было выявлено множество нарушений в клиниках, связанных с Хайдаровым, в том числе в «Ай Кью Пластик». В материалах проверки было зафиксировано отсутствие высшего медицинского образования у некоторых врачей и использование незарегистрированных медицинских изделий. После чего деятельность клиники была приостановлена, а в адрес пластического хирурга один за другим стали поступать иски от «звездных» пациентов.
В связи с произошедшими событиями Тимур Хайдаров перестал возглавлять список лучших хирургов и пациентов явно стало меньше. Преображение всеми любимого Филиппа Бедросовича еще один повод для Тимура Хайдарова напомнить о былой популярности пластической хирургии в его исполнении.
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«Спорт, спорт, спорт и еще раз спорт. У меня каждое утро начинается в 5 утра с плавания, потом два часа тренажерный зал, планки, подтяжки. С 5 до 10 утра я занимаюсь физкультурой каждый день», — заявил Филипп.
Однако пластический хирург Тимур Хайдаров, по совместительству близкий друг певца, программе «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ признался, что преображение рук Киркорова — его работа.
«Сделали мы. Да делали, конечно», — сообщил Тимур.
Тимур Хайдаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Что же произошло между звездными друзьями и почему тайна пациента перестала быть тайной? Подписчики подозревают, что Тимур Хайдаров таким образом пытается спасти свою репутацию.
В феврале 2024 года Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения было выявлено множество нарушений в клиниках, связанных с Хайдаровым, в том числе в «Ай Кью Пластик». В материалах проверки было зафиксировано отсутствие высшего медицинского образования у некоторых врачей и использование незарегистрированных медицинских изделий. После чего деятельность клиники была приостановлена, а в адрес пластического хирурга один за другим стали поступать иски от «звездных» пациентов.
В связи с произошедшими событиями Тимур Хайдаров перестал возглавлять список лучших хирургов и пациентов явно стало меньше. Преображение всеми любимого Филиппа Бедросовича еще один повод для Тимура Хайдарова напомнить о былой популярности пластической хирургии в его исполнении.
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Анастасия Хохлова