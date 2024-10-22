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«Делали, конечно»: что связывает Киркорова и Хайдарова на самом деле, скандальное признание звездного хирурга

22 октября 2024, 18:22
Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

На красной дорожке «Новой волны» 57-летний Филипп Киркоров поразил публику внешним видом. Внимание общественности привлекли руки певца. Король эстрады давно радует своих поклонников новыми образами и формами. Знаменитость уверяет, что полюбил физкультуру, соблюдает режим и много плавает. Однако его близкий друг, пластический хирург Тимур Хайдаров заявил обратное. Подробности скандала в материале «Радио 1».
Филипп Киркоров неоднократно заявлял, что ведет здоровый образ жизни и своими формами обязан спорту.

«Спорт, спорт, спорт и еще раз спорт. У меня каждое утро начинается в 5 утра с плавания, потом два часа тренажерный зал, планки, подтяжки. С 5 до 10 утра я занимаюсь физкультурой каждый день», — заявил Филипп.



Однако пластический хирург Тимур Хайдаров, по совместительству близкий друг певца, программе «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ признался, что преображение рук Киркорова его работа.

«Сделали мы. Да делали, конечно», — сообщил Тимур.

Тимур Хайдаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Что же произошло между звездными друзьями и почему тайна пациента перестала быть тайной? Подписчики подозревают, что Тимур Хайдаров таким образом пытается спасти свою репутацию.

В феврале 2024 года Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения было выявлено множество нарушений в клиниках, связанных с Хайдаровым, в том числе в «Ай Кью Пластик». В материалах проверки было зафиксировано отсутствие высшего медицинского образования у некоторых врачей и использование незарегистрированных медицинских изделий. После чего деятельность клиники была приостановлена, а в адрес пластического хирурга один за другим стали поступать иски от «звездных» пациентов.

В связи с произошедшими событиями Тимур Хайдаров перестал возглавлять список лучших хирургов и пациентов явно стало меньше. Преображение всеми любимого Филиппа Бедросовича еще один повод для Тимура Хайдарова напомнить о былой популярности пластической хирургии в его исполнении.

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#скандал
Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних
Mash: Филиппа Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних
22 октября 2024, 16:36

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Певца Филиппа Киркорова собираются проверить на пропаганду ЛГБТ*, пишет Telegram-канал Mash.
Певец принял участие в шоу блогера Димы Масленникова, в котором он общался с подростками. В процессе беседы Киркоров обратился к мальчику с нарисованными на щеках кошачьими усами с фразой: «Котик, дай мне в ротик». Исполнитель объяснил, что такая присказка была популярна в его детские годы.

Активисты движения «Сорок сороков» утверждают, что эта фраза является пропагандой ЛГБТ* среди несовершеннолетних. Согласно информации канала, организация подала заявление в правоохранительные органы.

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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещенным
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#киркоров
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«Девочку надо спасать»: Пригожин прокомментировал наркотическую зависимость Глюк’oZы
Продюсер Пригожин: мне по-человечески жалко Глюк’oZу, ее надо спасать
22 октября 2024, 16:09

Певица Глюк'oZа (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певицу Глюк'oZу (Наталью Чистякову-Ионову) оштрафовали на 5 тысяч рублей по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Также ходят слухи, что из-за этой ситуации певица попала в черный список артистов для выступлений в новогодних телешоу.

Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» высказался по поводу этих скандальных событий.
«Про черный список не знаю. Мне ее очень жалко по-человечески. Я не могу понять родственников, которые не могут повлиять на ее состояние, потому что девочку надо спасать», — сказал продюсер.

На вопрос про запущенность зависимости певицы Иосиф Пригожин ответить не смог.
«Я с ней не живу, поэтому не знаю. Мы давно потеряли связь, я с ней не близок, мне трудно об этом говорить», — завершил разговор он.

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Вслед за Джастином Бибером: Пи Дидди обвинили в групповом изнасиловании 13-летней девочки, кто еще участвовал в оргии
22 октября 2024, 14:43

Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети П. Дидди)

Новые жуткие подробности появились в деле скандального рэпера Пи Дидди. Американца обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на глазах других звезд шоу-бизнеса после церемонии награждения MTV. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Новые обвинения в отношении Пи Дидди


В отношении Пи Дидди (Шона Комбса) подано семь новых гражданских исков, среди которых два от обвинителей, утверждающих, что были несовершеннолетними, когда музыкальный продюсер якобы накачал их наркотиками и избил. Иски включают в себя обвинения в изнасиловании, сексуальных домогательствах, нанесении побоев или незаконном лишении свободы в период с 2000 по 2022 год в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Лас-Вегасе. По словам заявителей, все происходило на вечеринках, организованных рэпером.

Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети П. Дидди)

Пи Дидди изнасиловал 13-летнюю школьницу


Одна из пострадавших говорит о том, что в период, когда она была приглашена на вечеринку Шона Комбса MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, ей было 13 лет. По её словам, после употребления одного из напитков она почувствовала сонливость и уеденилась в номере, после чего Дидди с еще двумя знаменитостями зашли в комнату к потерпевшей и по очереди изнасиловали ее.

Адвокаты рэпера Пи Дидди отказались давать комментарии и сослались на предыдущее заявление, в котором все обвинения были отвергнуты.

«Гражданин Комбс и его юридическая команда полностью уверены в фактах, своей правовой защите и честности судебного процесса», — цитирует CNN правозащитников Комбса.

Экс-ассистентка Канье Уэста обвинила его в изнасиловании на вечеринке Пи Дидди


Лорен Пишотта, ранее работавшая помощницей Канье Уэста, обвинила исполнителя в изнасиловании, произошедшем на вечеринке у рэпера Пи Дидди. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на поданную в Верховный суд Лос-Анджелеса жалобу.

Пишотта рассказала, что они встретились в 2020 году на вечеринке Пи Дидди, где Уэст предложил гостям алкоголь. По ее словам, после нескольких глотков она почувствовала себя дезориентированной и начала терять силы. Ассистентка также отметила, что не помнила ничего на следующий день. При этом в 2022 году, перед ее увольнением, Уэст сам упомянул о произошедшем.


Джастин Бибер (Фото: РИА Новости/Михаил Листопадов)

Джастин Бибер прервал молчание в социальных сетях на фоне новых обвинений против P. Diddy


На минувших выходных 30-летний канадский поп-исполнитель опубликовал несколько постов в социальных сетях. В них он поделился фотографиями, на которых отдыхает и целуется с женой Хейли. Последний раз Джастин публиковал что-либо на своей странице 3 сентября, почти за две недели до ареста своего бывшего продюсера и наставника.

В комментариях подписчики призывают Бибера забыть о ужасах прошлого и P. Diddy. Напомним, прежде появилась информация о том, что Пи Дидди якобы совершал насилие и над своим несовершеннолетним подопечным Джастином Бибером. Поклонники артиста рекомендуют ему пролить свет на эти ужасные события и не молчать, если Бибер дейтвительно был ​жертвой преступлений.

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#нью-йорк
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Певицу Глюк'oZу оштрафовали за употребление наркотиков в столичном аэропорту
Суд Москвы оштрафовал на 5 тыс. рублей певицу Глюкозу за употребление наркотиков
22 октября 2024, 09:55

Певица Глюк'oZа (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Певицу Глюк'oZу (Наталью Чистякову-Ионову) оштрафовали на 5 тысяч рублей по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Уточняется, что инцидент с известной исполнительницей произошел в зале аэропорта Шереметьево. Певица вела себя неадекватно, чем привлекла внимание правоохранителей.

По визуальным признакам полицейский решил, что Глюк'oZа находится в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования звезда отказалась.

После чего певицу задержали. Суд смягчил наказание, так как у Чистяковой-Ионовой есть несовершеннолетние дети. Ей назначили административное наказание в виде штрафа.

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#шереметьево
#суд
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#певица
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#инцидент
#наркотики
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«Мы на взводе»: Пригожин прокомментировал ситуацию с долгом сына Валерии в $587 тыс. перед магнатом
21 октября 2024, 18:08

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Строительный магнат Валентин Демчук инициировал судебный процесс против Арсения Шульгина — младшего сына известной певицы Валерии. Бизнесмен обратился в суд с иском о возврате средств по кредитному соглашению. На данный момент дело находится на рассмотрении в Тверском суде Москвы, а слушания назначены на 28 ноября. О том, как наследник звездной четы задолжал крупному предпринимателю расскажет «Радио 1».

Сумма долга превышает 587 тысяч долларов


По информации СМИ, в сентябре 2018 года бизнесмен якобы предоставил 20-летнему сыну Валерии 568 тысяч долларов и 100 тысяч евро. По условиям соглашения, эти средства должны были быть возвращены через неделю с добавлением 5% от суммы, однако Шульгин вернул только 58 тысяч долларов, тогда как оставшаяся сумма долга осталась непогашенной.

В августе 2022 года бизнесмен вновь вспомнил о долгах — был подписан новый договор займа. Сын Валерии согласился погасить предыдущий долг и 122 тысячи долларов процентов, а также 251 тысячу долларов штрафа. Чтобы узаконить свои претензии, представители Демчука обратились в суд, проведя летом 2024 года несколько заседаний, в которых требовали взыскать «просрочку» с сына певицы.

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Иск в суд подали юристы


В беседе с изданием «Комсомольская правда» продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что Демчук — это отец одноклассника Арсения, с которым накануне у него состоялся телефонный разговор. Бизнесмен заверил Пригожина, что не имеет к его пасынку претензий и даже прислал копию мирового соглашения — дескать, они с Арсением обо всем мирно договорились.

«Он сказал, что это не он подал, а его юристы. Сам Демчук и вся его семья живет за границей. Их нет в России. Возможно, он решил легализовать долг через суд. Но это только предположение. Вообще странно получается, Демчук деньги дал в 2018 году и только сейчас об этом вспомнил. Может, проценты какие-то набежали? Единственное, что сказал Демчук, что иск подал не он, а его юристы... Мы все на взводе», — сказал Пригожин.

Продюсер также отметил, что не знает, чем сейчас занимается его пасынок.

«Сейчас другое поколение молодежи, они ничего не рассказывают родителям. У меня шестеро детей (включая детей Валерии, я их тоже считаю своими) и каждый на своей волне. Но они уже давно не дети. Каждый занимается своим делом», — заключил продюсер.

Пригожин также выразил уверенность в том, что обнародование информации о задолженности Арсения – кем-то инициированная провокация.

Валерия, по словам Пригожина, вообще не в курсе сложившейся ситуации.
«Мы оба ничего не знаем. Только что приехали из Нижнего Новгорода, где был концерт. И тут свалилось. Все время звонит телефон. Наши дети уже взрослые и самостоятельные люди, сами принимают те или иные решения. Они живут отдельно, своей жизнью. Мы даже видимся редко. Арсений привозит нам внучку, когда договариваемся», — заключил продюсер.

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Бритни Спирс объявила, что вышла замуж сама за себя
21 октября 2024, 17:55

Бритни Спирс (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Известная американская певица Бритни Спирс сделала громкое объявление о своём замужестве. В звёздной тусовке такая новость не вызвала бы ажиотажа, если бы не одна тонкость: артистка сочеталась браком... сама с собой.
Звезда и кумир подростков в начале 2000-х опубликовала на своей странице в социальной сети несколько ярких фотографий, на которых она запечатлена в белом платье и фате до пола, с распущенными волосами. Образ дополнили чёрные туфли-лодочки. Праздничный пост певица сопроводила надписью о том, что вышла замуж. Причём счастье он нашла не с новым бойфрендом, а... с самой собой.

«День, когда я вышла замуж за себя... Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое блестящее, что я когда-либо делала!!!» — ​написала Спирс под фотографией.

В июле нынешнего года певица рассталась с очередным бойфрендом Полом Ричардом Солизом. После этого Бритни писала в социальных сетях, что чувствует себя «чертовски одинокой». Она также заявляла, что больше никогда не свяжет себя отношениями ни с одним мужчиной. Что ж, пока можно констатировать, что Спирс держит слово.

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#счастье
#пост
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«Плюнул в Муцениеце»: как Прилучный отреагировал на критику бывшей жены и кто назвал Агату «завистливой бабой»
21 октября 2024, 15:59

Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают публичные разбирательства. После недавнего судебного заседания, касающегося опеки над детьми, актриса не смогла сдержать слезы счастья. Суд сделал выбор в ее пользу, постановив, что сын Тимофей должен проживать с матерью. Однако звезда «Мажора» не спешит отдавать сына бывшей супруге. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Прилучный не вернул сына Муцениеце



Агата Муцениеце поделилась трогательным снимком, на котором Тимофей обнимает свою сестру Мию.

«Ощущение, что ждем уже всю жизнь», — подписала снимок Муцениеце.

Ранее актриса выразила надежду на то, что Прилучный вскоре привезет сына домой, так как это решение принял суд.

«Ему лучше вернуться к своей привычной классной хорошей жизни, ходить в школу, быть со своей сестрой, с мамой», — говорила Муцениеце.


Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Прилучный призвал думать о своих детях


Павел Прилучный, в свою очередь, высказался по поводу судебных разборок с Муцениеце. Актер предостерег родителей от эгоистичных поступков и призвал думать только о детях. В День отца Прилучный опубликовал фотографии с Тимофеем, дочкой Мией и младшим сыном.

«Сегодня важный для меня праздник — День отца. Я счастлив, что у меня есть трое замечательных детей, с которыми я стараюсь проводить все свободное время», — заявил артист.

Прилучный выразил свою глубокую любовь к каждому из своих детей, подчеркивая, что делает все возможное для их благополучия.

«Мне очень печально наблюдать, как некоторые взрослые ставят свои интересы выше благосостояния детей, нанося им психологический вред и подставляя их под свет публичного обсуждения. Поэтому сегодня я обращаюсь не только к отцам, но ко всем родителям с призывом: берегите своих детей и проявляйте к ним любовь!» — призвал Павел.

Поклонники тут же решили, что их кумир таким образом обращается прежде всего к бывшей жене.
«Прилучный плюнул в Муцениеце», «Сам поступил мерзко, а еще в чем-то упрекает Агату», — пишут комментаторы.

Тем временем Павел Прилучный активно лайкает комментарии, в которых мать его детей называют завистливой бабой и пишут о ее постоянных разъездах.

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#суд
#актёр
#адвокат
#мать
#актриса
#артист
#шоу-бизнес
#дети
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Сергей Шнуров официально развёлся с женой Ольгой Абрамовой
21 октября 2024, 15:24

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости)

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально развёлся с супругой Ольгой Абрамовой после шести лет брака. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что экс-супруги не стали делить имущество. Также у них не возникло споров по двум общим детям. На заседание в мировой суд Москвы, которое прошло в понедельник, Шнуров и Абрамова не пришли.

После развода с дочерью миллионера Абрамовой, как сообщает канал, певец в два раза снизил стоимость корпоративов с участием своей группы. Теперь за выступление длительностью 40 минут на частных вечеринках «Ленинград» просит 18 миллионов рублей. Однако спрос на такие концерты не высок.

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#развод
#шоу-бизнес
#музыкант
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#певец
#имущество
#супруги
#заседание
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«Поразил наглостью»: Анна Семенович раскрыла секрет знакомства с женатым бойфрендом
Анна Семенович о знакомстве с новым женихом: он покорил меня своей наглостью
21 октября 2024, 13:06

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович уже несколько месяцев состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. Артистка публично заявляет о серьезности своих намерений и готовности создать семью с новым бойфрендом. При этом самое первое общение с предпринимателем закончилось неприятной перепалкой. Подробности – в материале «Радио 1».

Новый возлюбленный Семенович


Анна и её бойфренд сейчас отдыхают на Бали. В своём блоге артистка запустила рубрику «Вопрос-Ответ», где поделилась историей их знакомства. По словам Семенович, всё началось в ресторане, где Денис сидел с друзьями за соседним столиком. Мужчина то и дело случайно задевал стул артистки.

«Я спросила, не мешаю ли ему, и он, не узнав меня, ответил, что не мешаю. Его наглость меня поразила», — рассказала певица.
Позже Анна с друзьями оказалась в караоке, куда случайно заглянул и Шреер. Он был удивлён тем, что поющую Семенович снимают на камеры незнакомцы. Как оказалось, бизнесмен не знал, кто она, но не растерялся и взял её номер телефона.

Анна Семенович во время выступления (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мы долго переписывались, около трёх месяцев. Он жил в Европе, но теперь переезжает в Москву», — добавила Семенович.
По словам певицы, ее любимый находится в процессе развода. Они с супругой и сыном жили в Германии, а там другие законы. Государство дает паре год на раздумья. Певица уверена, что сразу после расторжения брака Денис Шреер сделает ей предложение руки и сердца.

Напомним, в прошлом месяце Анна говорила, что Денис живет у нее в квартире. По словам певицы, они занимаются поиском загородного дома, в который собираются переехать ближе к Новому году. При этом в прессе ходят слухи, что Шреер в долгах из-за «прогоревшего» бизнеса.

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#шоу-бизнес
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