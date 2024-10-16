«В попе зашито»: какие интимные подробности помешали Шуре жениться и как он пытается «найти» оргазм

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
На пике своей популярности певец Шура исчез с экранов телевизоров. Оказалось, что артист был вынужден бороться с раковым заболеванием. Ситуацию также усугубляло пристрастие эпатажного Шуры к запрещенным веществам. Как звезде 2000-х удалось справиться со смертельным недугом и какими интимными подробностями он поделился с журналистами расскажет «Радио 1».
Онкология и наркозависимость
В начале 2000-х Шура узнал о неутешительном диагнозе. У артиста выявили злокачественную опухоль. В эксклюзивном интервью для программы Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко» Шура рассказывал, что помимо смертельного недуга он борется с зависимостями от алкоголя и наркотиков.
Музыкант заявил, что не смог самостоятельно справиться с вредными привычками и поэтому решил обратиться за профессиональной помощью. Ему была проведена процедура прошивки — внедрение медикаментов под кожу. Эти препараты не совместимы с алкоголем, и даже незначительное употребление спиртного вызывает серьезные реакции в организме: начинаются тошнота, головокружение и рвота.
«У меня онкология была по наркоте. Это еще сложнее. У меня в попе восемь ампул зашито от всех дел, от алкоголя, от наркотиков. Неизвестно, как они работают, но мне хватало на год, на полтора», — рассказал певец.
Шуре удалось побороть не только зависимости, но и злокачественную опухоль яичка. Музыкант относится к болезни философски. Он считает, что это было ему наказанием за тот образ жизни, который он вел в молодости.
«Я никогда не ругаю за все это. Онкология была дана Господом, ну неважно, кто там наверху, за то, что хреначил не в коня корм. По головам ходил, людей не ценил», — поделился Шура.В настоящее время певец гордится тем, что восстановил не только здоровье, но рабочий ритм.
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Шура рассказал, почему ни разу не был в браке
Еще одним признанием певца стало заявление о том, что он никогда не состоял в браке. В беседе с Пятым каналом артист поделился мыслями о том, что все еще надеется найти достойную спутницу.
«Говорят, мужику 50 — только начинается жизнь. Хочется очень в это верить. Я в это верю», — объяснил Шура.
Исполнитель поделился, что у него уже была девушка, но он не смог построить с ней серьезные отношения. Также он признался, что не планирует заводить детей, так как не уверен в том, что они родятся здоровыми из-за перенесенных им болезней и химиотерапии.
«Я живу ради тех, кто меня поддерживает и аплодирует. Это — моё главное вдохновение», — заключил артист.
Шура также поделился некоторыми интимными подробностями из своей жизни. Артист, отвечая на вопрос о том, стыдно ли мужчине имитировать оргазм, намекнул на то, что у него нет ни с кем близости в настоящее время.
«Оргазм? Имитировать? Найти бы его, этот оргазм, не то, чтобы имитировать», — с иронией ответил артист.
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Анастасия Хохлова