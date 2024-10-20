«Изнасиловал медбрат»: роль Успенской в надругательстве над дочерью и почему Плаксина сбежала от нее в Израиль

Любовь Успенская с дочерью (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Любовь Успенская поделилась информацией о том, что у её дочери Татьяны Плаксиной были проблемы с зависимостью от запрещённых препаратов в прошлом. Певица неоднократно отправляла свою наследницу в реабилитационные центры, чтобы помочь ей справиться с этой проблемой. Во время одного из таких визитов в клинику с Татьяной произошёл ужасный инцидент — она стала жертвой насилия. Подробности этого случая расскажет «Радио 1».
Дочь Любови Успенской изнасиловали в рехабеПевица Любовь Успенская часто отправляла дочь в реабилитационные центры, чтобы она смогла побороть зависимость.
Однако в одном из таких центров Татьяна стала жертвой насилия. Этот случай произошёл три года назад, но девушка решилась рассказать о нём только сейчас.
«Мама закрыла в жутком месте, где меня изнасиловали. Медбрат… Это было единожды. Пришел, меня чем-то заколол и начал взаимодействовать со мной», — рассказала Плаксина.По словам Татьяны, после этого случая она получила очередную травму, в том числе и физическую.
Виновник остался безнаказанным, несмотря на то, что Успенская знала о происходящем.
«Мама знала об этом, и мама подняла скандал в клинике. Не было никакого суда, она просто приехала со своим директором», — вспоминает Татьяна.
Любовь Успенская с дочерью (фото: социальные сети Любови Успенской)
Отношения Любови Успенской с дочерью2 октября стало известно, что дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина пропала. Певица была крайне обеспокоена её исчезновением и сразу же забила тревогу. Успенская была уверена, что её дочь похитили.
Однако сама Плаксина призналась, что покинула дом по собственному желанию и скрывалась в Израиле.
«Я ждала, пока стемнеет, перелезла через забор. Бежала почти через весь поселок, пока в конце машина не остановилась, меня вывезли. Я пересела в такси, доехала до аэропорта. Бежать мне никто не помогал. Мне помогали финансово, морально», — рассказала Плаксина в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.По словам дочери артистки, Успенская держала её взаперти и не разрешала покидать территорию элитного посёлка, где расположен дом певицы.
«Я испугалась за свою жизнь. Меня преследует неадекватная тираническая мать. Я все время в страхе, что мама посмотрит, мама увидит. Она меня уже так запугала, что я просто ходила с ней за ручку. Заставляли жить так, будто меня привязали. Я уже 10 лет умоляю ее: „Мама, я хочу жить отдельно“. Она меня силой затянула в этот дом, заставила жить в закрытом поселке. Должно же это было когда-то закончиться», — рассказывает Татьяна.В 2020 году Плаксина обвинила свою мать в жестокости и издевательствах. Она заявила, что на протяжении нескольких лет подвергалась моральному давлению и физическим побоям со стороны матери.
«Она терроризирует меня и поливает матом. Называет «ничтожеством» и «тварью». Моя мать — просто больная. Да, она всем обеспечивает, но при этом сильно мучает – заявила Плаксина, дополнив, что Успенская только на людях добрая и заботливая мать, а на самом деле просто извергиня», — рассказала дочь Успенской.Однако, по словам самой певицы, все обвинения её дочери являются ложью.
Любовь Успенская всегда делала всё возможное, чтобы обеспечить дочь всем необходимым. Татьяна училась в школе при посольстве США в Москве и колледже в Нью-Йорке. После окончания учёбы девушка переехала в США, где занималась живописью и преподавала йогу. Большую часть времени Татьяна проводила в квартире в Лос-Анджелесе, которую купила для неё мама.
Любовь Успенская с дочерью (фото: социальные сети Любови Успенской)
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