«Делали одолжение»: Отар Кушанашвили раскрыл гонорары и обиды звёзд шоу Малахова

28 декабря 2025, 18:44

Отар Кушанашвили сообщил, что получал 20 тысяч рублей за съёмки в шоу Малахова

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал в подкасте «ЗА ДЕНЬГИ» о своём гонораре за участие в шоу Андрея Малахова. По его словам, он получал 20 тысяч рублей за съёмки.





Отар отметил, что гонорар другого участника, Прохора Шаляпина, составлял 40 тысяч рублей. Телеведущий заявил, что команда программы выдавала деньги с таким видом, будто оказывает одолжение. Он подчеркнул, что сам устраивал все шоу в передаче, но получал за это небольшие суммы.



В беседе Кушанашвили привёл диалог с коллегой, который позже перешёл на телеканал «Россия 1». Тот жаловался, что его «обделяли», имея контракт в 100 тысяч долларов в месяц.

«И они жалуются на жизнь», — добавил Кушанашвили.