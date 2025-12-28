«Понёслось»: Экс-солистка группы «Мираж» спасла лис со зверофермы

28 декабря 2025, 17:50

Светлана Разина сообщила о спасении лис с зверофермы и отказалась от меха

Светлана Разина (Фото: Instagram* @_svetlana_razina_)

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина рассказала в шоу «Звёзды сошлись», что забрала несколько лис со зверофермы.





Артистка пояснила, что ей стало стыдно за то, что раньше она носила меховую шубу и шапку из лисы. Посещение зверофермы заставило её изменить взгляд на одежду из натурального меха.

«Если бы вы это увидели, вам бы тоже стало жалко, вы бы все взяли себе по лисе. Каждая лиса живёт в крошечной клетке, гадит под себя, они там болеют, их тут же забивают. Мы спасли одну лису, потом вторую, и понеслось», — сказала Разина.