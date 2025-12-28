«Баян, джинсы и поцелуй»: Юлия Барановская показала свадьбу Александра Гордона

28 декабря 2025, 16:33

Юлия Барановская поздравила соведущего Александра Гордона со свадьбой

Юлия Барановская (Фото: Telegram @ybaranovskaya_tv)

Телеведущий Александр Гордон в шестой раз женился. Его избранницей стала 23-летняя художница Алина Михайлова. Соведущая Гордона по программе «Мужское/женское» Юлия Барановская присутствовала на мероприятии. Она поздравила пару и опубликовала в своём блоге видео с праздника.





Церемония бракосочетания прошла в узком кругу. Молодожёны приехали в ЗАГС до открытия, и охранник лично открыл для них двери. Вечером гости собрались на праздничный ужин.



На предоставленных Юлией кадрах Александр исполняет песни под баян, а затем молодожёны целуются под аплодисменты гостей. Для торжества пара выбрала простые образы. Невеста надела светлое платье, а жених — серый пиджак и джинсы.

«Вечером, в кругу друзей, родных и близких отметили свадьбу тепло, по-домашнему, уютно и весело. Совет да любовь, мой любимый учитель, наставник и партнёр Саша Гордон!» — написала Барановская.