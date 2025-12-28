«Не предел»: SHAMAN раскрыл необычную привычку своей жены Екатерины Мизулиной
SHAMAN рассказал о коллекции галстуков, которые дарит ему Екатерина Мизулина
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал о частых подарках от своей жены, Екатерины Мизулиной.
В беседе с Пятым каналом исполнитель хита «Я — русский» заявил, что его супруга регулярно дарит ему галстуки.
«У меня уже в коллекции галстуков 15, наверное, от неё скопилось. Но это ещё не предел. Она мне дарит их просто так, потому что, ну, это атрибут такой интересный», — поделился SHAMAN.Ярослав объяснил, что в последнее время он стал носить костюмы чаще. Поэтому галстуки теперь нужны ему, чтобы создавать разные образы. Певец отметил, что ценит такие подарки: он воспринимает их как практичное и полезное внимание со стороны жены.
