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Делила подиум с Синди Кроуфорд, крутила роман с Павлом Волей и тайно вышла замуж за бизнесмена: карьерный путь Марии Кравцовой

Мария Кравцова (Фото: Инстаграм* @marikakravtsova)

Мария Кравцова (Фото: Инстаграм* @marikakravtsova)

Блогер и телеведущая Мария Кравцова под псевдонимом МариКа долгое время не сходила со страниц светской хроники. Она реализовала себя в модельном бизнесе, снималась в кино, работала телеведущей, дизайнером и вела блог. 22 февраля Кравцова отмечает 40-летие. Как МариКа построила успешную карьеру и сыграла тайную свадьбу с бизнесменом в Италии — в материале «Радио 1».

Биография Марии Кравцовой

Мария Кравцова появилась на свет 22 февраля 1985 года в Москве. В трехлетнем возрасте она пережила развод родителей. Папа ушел из семьи, а мама решила повременить со свиданиями и начала вкладывать все силы в дочку. Кем только она не работала, чтобы обеспечить Марию: парикмахер, медсестра, служащая в райисполкоме, — подобная нагрузка серьезно подпортила здоровье женщины. Взяв пример с мамы, Кравцова с малолетства старалась быть многосторонней личностью. Девочка ходила в студии танца, занималась в музыкальной школе, обучалась рисованию и выжиганию.

Мария Кравцова (Фото: Инстаграм* @marikakravtsova)

Модельная карьера Кравцовой

Мария всегда мечтала дефилировать по подиуму в ярких нарядах. Мама девочки поддержала 13-летнюю дочку в этом стремлении и повела ее на кастинг в школу моделей Вячеслава Зайцева.

Начало модельного пути было довольно тяжелым: Кравцова с раннего утра занимала очереди в агентство, чтобы стать первой, но приходили более опытные и известные модели и отталкивали девочку в самый конец очереди. Та вынуждено стояла еще несколько часов. Потом Марию ждали изнурительные многочасовые съемки. Однако усилия принесли свои плоды. В 2001 году Мария получила титул «Вице-мисс Москва» и после этого ее начали замечать и приглашать не только российские, но и зарубежные агентства. В 2002 году Кравцову номинировали на престижную премию «Овация» в категории «Лучшая модель».

Спустя некоторое время Мария стала зарабатывать больше своей мамы и сотрудничала с крупными московскими модельными агентствами: «President», «Red Stars», «Modus Vivendis». Ни один модный показ не проходил без Кравцовой. Она делила подиум со многими легендами модельного бизнеса, в числе которых были Адриана Лима, Стефани Сеймур, Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста.

Мария Кравцова (Фото: кадр из клипа Руки Вверх! «18 мне уже»)

Актриса на ТВ

В студенческие годы Кравцова снялась в нескольких рекламных роликах от известных брендов, а еще в клипе Сергея Жукова «18 мне уже». В 2005 году Мария стала ведущей музыкальной программы «MTV Euro Top 20». Она успешно зарекомендовала себя в качестве телеведущей под псевдонимом МариКа — впоследствии девушка вела такие шоу, как «Гид по стилю», «Пятеро в отрыве», «Ночной флирт», «Элементарный секс», «Бабий бунт», «Шопоголик», «Танцы без правил» и многие другие.

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Фильмы с Кравцовой

Испытав удовольствие от игры на камеру, Кравцова решила попробовать себя в актерстве. Марию позвали на эпизодические роли в сериалы «Каменская», «Клуб», «Остров везения», а также в картины «Самый лучший фильм» и «8 первых свиданий».

Актерская деятельность не принесла такой ошеломительной славы, как модельный бизнес, и девушка перешла в новую сферу — она решила работать дизайнером, стать законодателем мод, а не просто демонстрировать чужие творения. В конце 2007 года Мария запустила свой персональный бренд «Masha Kravtsova», а уже в 2008 году в продаже появилась линия модной одежды весна-лето, под ярким названием «Да… Да… Да… Еще!».

Мария Кравцова (Фото: кадр из фильма «Остров везения»)

Личная жизнь Марии Кравцовой

Личная жизнь Марии долгое время не сходила со страниц журналов. У Кравцовой весьма бурный, веселый характер, она быстро влюбляется, но не любит говорить о своей личной жизни.

Первым известным возлюбленным Марики был хоккеист Павел Буре. Пара была вместе недолго, но даже сейчас Мария не любит поднимать эту тему.

Второй партнером девушки стал комедийный ведущий Павел Воля. Встретились они на съемках одной из передач Comedy Club. Резидент с особой нежностью относился к своей девушке. Их роман продлился несколько лет, влюбленные жили в гражданском браке. В какой-то момент они разошлись, но до сих пор поддерживают приятельские отношения.

В 2012 году Мария шокировала общественность известием о скорой свадьбе. Оказалось, что жених модели — бизнесмен по имени Сергей. Пара тайно поженилась в Италии. Спустя два года в семье появился малыш Аким. В 2016 году Мария родила дочку Веру.

Мария Кравцова (Фото: Инстаграм* @marikakravtsova)

Блог «МариКа»

В творческой биографии Кравцовой не последнее место занимало ведение собственного блога.

Мария делилась с подписчиками особенностями приготовления блюд на странице «Кухня Марики. Счастливые рецепты» в Инстаграме* и написала «Книгу красивых рецептов». В то же время модель разработала омолаживающий онлайн-курс «Красота на острие вилки», который позволял девушкам добиться желаемой фигуры.

Спустя некоторое время увлечение кулинарией переросло в проект по разработке полезного дневного меню D-Light — клиент получал всю еду на день с утра и разогревал ее в течение дня. В этом деле Марии помогали шеф-повар и диетологи.

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Мария Кравцова сейчас

В настоящее время Кравцова уделяет время семье и всему, что ей приносит удовольствие: это и модельный бизнес, дизайн одежды и интерьера, телепроекты, озвучка мультфильмов, актерство.

Мария еще работает над проектом D-Light. Еще разбирающуюся в моде девушку приглашают на соответствующие мероприятия. Весной 2023-го она вошла в число гостей на старте круизной коллекции Юлии Яниной. В августе Кравцова продемонстрировала кулинарные навыки на светском завтраке в ресторане She с Ксенией Собчак, Ириной Зарьковой и Анной Цукановой-Котт. Звезды обсудили уникальные рецепты и нюансы здорового питания. Тогда Мария выступила как эксперт.

Мария часто путешествует и делится кадрами из поездок со своими подписчиками.

«Жить надо так, чтобы в первую очередь люди спрашивали не «Как ты?», а «Где ты?»», — написала Кравцова о своем недавнем визите в Абу-Даби.

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«Стояла в душе, вся голая»: Николь Кидман рассказала о пугающем моменте материнства
22 февраля 2025, 22:17

Николь Кидман (Фото: Инстаграм* @nicolekidman)

Николь Кидман удалось не только построить успешную карьеру и стать известной на весь мир, но и воспитать четверых детей. 57-летняя звезда сериала «Большая маленькая ложь» поделилась, что материнство ей далось непросто.
Николь объяснила, что ее нередко называют «суперженщиной» — это весьма раздражает артистку. Кидман не особо легко перенесла жизненные испытания, в особенности те, которые связаны с детьми. Огромной проблемой для актрисы стала невозможность кормить грудью.

«Я была напугана, просто в ужасе. Стояла в душе, вся голая, и думала: «Что случилось? Где мое молоко?»» — откровенничала австралийская актриса в беседе с Time.

В то сложное время Кидман поддержала лишь родная сестра, которая помогла ей совладать с непростыми переживаниями.

11 лет Николь прожила с супругом Томом Крузом, ради которой он развелся с женой Мими Роджерс. У Круза и Кидман есть двое приемных детей — дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони. В 2005 году актриса сыграла свадьбу с австралийским исполнителем Китом Урбаном. Звездная пара воспитывает двух дочерей: Сандэй и Фэйт Маргарет.

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Дженнифер Лопес купила роскошный особняк за 21 млн долларов после развода с Аффлеком
22 февраля 2025, 21:58

Дженнифер Лопес (Фото: Инстаграм* @jlo)

После громкого развода с актером Беном Аффлеком Дженнифер Лопес купила роскошный особняк в престижном районе Хидден-Хиллс в Лос-Анджелесе. Стоимость нового дома певицы составила 21 млн долларов (примерно 1,8 млрд рублей), но точная сумма сделки не раскрывается.
Площадь участка превышает 10 тыс. кв. метров, а сам особняк располагается на 930 кв. метрах. Помимо основного здания на участке есть дополнительные постройки, в том числе амбар, конюшни, манеж для верховой езды, гостевой дом и бассейн. По информации TMZ, Дженнифер Лопес заключила «выгодную сделку».

До певицы особняк уже имел звездных владельцев, среди которых — голливудский артист Сильвестр Сталлоне и Джон Фогерти, музыкант и гитарист группы Creedence Clearwater Revival. Это добавляет престижа покупке Лопес.

К слову, Дженнифер и Бен ещё не продали свой бывший семейный дом — особняк в Беверли-Хиллз за 61 миллион долларов, который они приобрели в мае 2023 года.

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#дом
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«Та самая витаминка»: иллюзионист Сафронов раскрыл, что помогло ему победить рак
22 февраля 2025, 21:42

Сергей Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_sergey)

Иллюзионист Сергей Сафронов, у которого в 2021 году обнаружили лимфому, в настоящий момент находится в ремиссии. Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» поделился, что сцена помогла ему вылечить рак.
Сафронов рассказал, что когда он лечился, то старался отвлечься работой. В этом намерении артиста поддержал доктор, которому он до сих пор очень признателен.

«Я не хочу хвастать, но в этом есть определённый не кайф, а именно долгожительство артиста, именно та самая витаминка. Знаете, говорят, сцена лечит. Так вот это тот самый момент», — отметил Сергей в беседе с 78.ru.

В то же время иные медики советовали Сафронову ложиться в стационар и заниматься здоровьем. Однако иллюзионист их не послушал.

Телеведущий подчеркнул, что выходя на сцену, он словно открывал «невидимую баночку», которая сразу заряжала его энергией.

Аплодисменты давали Сафронову много силы, и он чувствовал, как «батарея заполняется». Именно эмоции от выполненных трюков помогли Сергею выздороветь, уточнил он.

Напомним, что три года назад у иллюзиониста выявили лимфому Ходжкина. Опухоль обволакивала сердце, легкие и сосуды. Диаметр ее образования в момент обнаружения составлял порядка 12 сантиметров. В настоящий момент Сергей находится в ремиссии.

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#рак
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Скандал на «Суперстар!» Лера Кудрявцева нецензурно обругала Сергея Соседова из-за песни Шатунова и покинула шоу
22 февраля 2025, 21:29

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

На шоу «Суперстар» произошёл скандал. Лера Кудрявцева осталась в восторге от исполненной Сергеем Челобановым песни Юрия Шатунова. А вот Сергей Соседов заявил, что номер привёл его в ужас.
Последний выпуск программы был посвящён хитам Юрия Шатунова, который скончался в июне 2022 года. Бывший фаворит Аллы Пугачёвой представил собственную интерпретацию композиции «Грёзы». Номер Челобанова произвёл сильное впечатление на членов жюри.

Посмотрев на Кудрявцеву, ведущая шоу Наташа Королёва предложила ей выпить валокордин. Та в ответ подтвердила, что ей нехорошо. Но, убедившись, что за кулисами есть врачи, она высказала мнение о номере.

«Слушайте, ребята, вы что творите? У меня слёзы, ком в горле. Когда я слышала эту песню в исполнении Юры – это был такой пацанячий вокал, песня с мальчишеским смыслом. Сейчас Сергей Васильевич сделал... Это была театральная драма с нереальной постановкой, которая привнесла в эту песню новый смысл. Это было просто на разрыв. Я сдаюсь», – эмоционально заявила Кудрявцева.
Выступление также высоко оценили Ольга Зарубина и Стас Пьеха.

Однако обратное мнение выразил Соседов, который заявил, что находится в состоянии шока. Музыкальный критик назвал произошедшее «психиатрическим театром» и подчеркнул, что номер ввёл его в состояние ужаса, ему было плохо на физическом уровне.
Сергей Соседов (фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Слова Соседова возмутили Кудрявцеву.

«Клянусь, я сейчас с тобой поругаюсь. Никогда в жизни этого не было. Именно искусство должно доводить до такого состояния! Больше ничего! Ни алкоголь, ни наркотики, ничего!», – закричала телеведущая.
Увидев, что Сергей не согласился с ней, она вынула из-под ягодиц подушку, на которой сидела, и бросила в него. Однако критик продолжил настаивать на своём, чем окончательно разозлил Леру. В итоге она нецензурно выругалась и покинула студию.

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Пьющий вино в одиночку Максим Галкин* вызвал бурные эмоции у Аллы Пугачёвой
22 февраля 2025, 20:48

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* вышел в субботу на связь с поклонниками. Во время видео он кутался в дублёнку.
«Сегодня у нас прохладно. Если у вас плохое настроение, и вы не знаете, что с ним делать, а жить-то надо бодро, правильно? Тогда рекомендую: пойте грузинские песни. Какие знаете. А если к грузинским песням у вас есть красное вино и бокал – то это комбо», – высказался артист.
После этого юморист налил себе бокал вина, включил музыку и спел песню на грузинском языке.

На видео отреагировала супруга Галкина* Алла Пугачёва, которая в комментариях написала: «Ты ж мой любимый!!!». В ответ телеведущий ответил ей сердечками.

Сейчас супруги находятся в разлуке. Пугачёва осталась дома на Кипре, а Галкин* отправился в тур по Европе.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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