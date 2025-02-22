Делила подиум с Синди Кроуфорд, крутила роман с Павлом Волей и тайно вышла замуж за бизнесмена: карьерный путь Марии Кравцовой

Блогер и телеведущая Мария Кравцова под псевдонимом МариКа долгое время не сходила со страниц светской хроники. Она реализовала себя в модельном бизнесе, снималась в кино, работала телеведущей, дизайнером и вела блог. 22 февраля Кравцова отмечает 40-летие. Как МариКа построила успешную карьеру и сыграла тайную свадьбу с бизнесменом в Италии — в материале «Радио 1».