«Делить не буду»: Лолита назвала себя лучшей женой для Баскова

26 октября 2026, 22:01

Певица Лолита Милявская назвала себя лучшей кандидатурой на роль жены Баскова

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Певица Лолита Милявская рассказала, какой, по её мнению, должна быть идеальная жена народного артиста России Николая Баскова, и заявила, что лучшая кандидатка на эту роль — она сама. Разговор с корреспондентом состоялся на юбилейном вечере Баскова.





Она также предположила, что будущей избраннице Николая будет трудно соперничать с его матерью в красоте и уме. Артистка назвала Баскова «очень заботливым сыном» и подчеркнула, что это вовсе не означает, будто певец «маменькин сынок» и «подкаблучник».





«Никто, кроме меня, нет, никто. Я никого делить не буду», — цитирует певицу «Пятый канал».