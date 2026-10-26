«Делить не буду»: Лолита назвала себя лучшей женой для Баскова
Певица Лолита Милявская назвала себя лучшей кандидатурой на роль жены Баскова
Певица Лолита Милявская рассказала, какой, по её мнению, должна быть идеальная жена народного артиста России Николая Баскова, и заявила, что лучшая кандидатка на эту роль — она сама. Разговор с корреспондентом состоялся на юбилейном вечере Баскова.
Она также предположила, что будущей избраннице Николая будет трудно соперничать с его матерью в красоте и уме. Артистка назвала Баскова «очень заботливым сыном» и подчеркнула, что это вовсе не означает, будто певец «маменькин сынок» и «подкаблучник».
«Никто, кроме меня, нет, никто. Я никого делить не буду», — цитирует певицу «Пятый канал».Милявская отметила, что Басков очень трепетный, и предположила, что у него, как и у многих его коллег, включая её саму, просто не хватает времени на то, чтобы честно пойти с кем-то знакомиться.