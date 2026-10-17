«Он очень раненый»: Лолита призвала оставить Андрея Губина в покое

17 октября 2026, 21:11

Лолита заявила, что Андрей Губин страдает от повышенного внимания прессы

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская на празднике в честь 30-летия телеканала МУЗ-ТВ попросила журналистов прекратить назойливое внимание к Андрею Губину.





В беседе с Пятым каналом артистка заявила, что музыкант испытывает дискомфорт от повышенного интереса прессы и страдает от этой ситуации.

«Вы его замучили. Это тот случай, когда человек ёжится, не хочет внимания. Всё-таки должны быть личные границы. Я его очень люблю, он очень талантливый. Это тот случай, когда нельзя человека мучить. Мучайте нас всех, кто так не реагирует на это. Его надо поберечь, он очень раненый», — пояснила певица.