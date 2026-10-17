Тайно оплатил корпоратив: Лолита рассказала о неожиданной помощи Николая Баскова

17 октября 2026, 14:00

Лолита раскрыла, как Николай Басков поддержал её во время «отмены»

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

Лолита рассказала, что Николай Басков оказал ей финансовую поддержку в непростой период карьеры, когда после скандала вокруг «голой вечеринки» певица столкнулась с отменой концертов и потерей привычных источников дохода. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».