Тайно оплатил корпоратив: Лолита рассказала о неожиданной помощи Николая Баскова
Лолита рассказала, что Николай Басков оказал ей финансовую поддержку в непростой период карьеры, когда после скандала вокруг «голой вечеринки» певица столкнулась с отменой концертов и потерей привычных источников дохода. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам артистки, в то время ей приходилось рассчитывать преимущественно на корпоративные выступления. Позже Лолита узнала, что один из таких заказов организовал именно Басков. Певец решил поддержать коллегу и самостоятельно оплатил её выступление для своего знакомого, причём сделал это тайно — Лолита не сразу поняла, кто стоял за приглашением.
Это не первый случай, когда Николай проявляет щедрость по отношению к коллегам. Ранее журналист Отар Кушанашвили рассказывал, что артист помог ему с оплатой лечения и поиском необходимых специалистов.
В 2026 году Басков также оказал финансовую поддержку Анастасии Волочковой, помогая оплатить операцию по замене тазобедренного сустава. Истории артистов показывают, что Николай готов приходить на помощь коллегам не только публично, но и за кулисами.
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