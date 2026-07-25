«Делится со мной всем»: Самойлова рассказала о доверительных отношениях со старшей дочерью
Самойлова призналась, что её 14-летняя дочь Ариэла увлеклась фермерством
Оксана Самойлова рассказала, как изменились её отношения со старшей дочерью Ариэлой. На фестивале Dream Fest в Баку блогер призналась корреспонденту Super, что сейчас между ними сложились по-настоящему доверительные отношения, и подросток открыто рассказывает ей даже о личной жизни.
По словам Самойловой, сейчас они с дочерью стали гораздо ближе и могут спокойно обсуждать любые темы.
«У нас прям реально сейчас классные доверительные отношения», — поделилась Оксана.Блогер также отметила, что в последнее время Ариэла неожиданно увлеклась тем же, что и её мама. Девочка с интересом занимается семейной фермой и проводит там много времени.
«Ари у нас стала вообще суперфермершей, она ездит туда даже чаще, чем я. У неё интересы свелись к моим, поэтому у нас вот прям супер классно», — рассказала Самойлова.По словам Оксаны, именно общие увлечения помогли им ещё больше сблизиться. Теперь мама и дочь проводят вместе больше времени, а Ариэла всё чаще делится с ней своими переживаниями, интересами и событиями из жизни.