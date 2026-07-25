Оксана Самойлова задумалась о покупке собственного вертолёта за десятки миллионов рублей

25 июля 2026, 13:21

Оксана Самойлова планирует приобретение вертолёта за более чем 60 млн рублей

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова рассказала о необычном увлечении и поделилась планами приобрести собственный вертолёт. На фестивале Dream Fest в Баку блогер призналась, что всерьёз заинтересовалась авиацией и рассматривает покупку воздушного судна стоимостью более 60 миллионов рублей. Об этом сообщает Super.





По словам Самойловой, управление вертолётом оказалось гораздо сложнее, чем она представляла изначально. Блогер призналась, что раньше думала, будто для полёта достаточно просто разобраться с несколькими кнопками, однако на практике всё оказалось намного сложнее.





«Я и мои сумасшедшие идеи. Я думала, что там сел, нажал — тык-тык — и полетела. Нет, оказывается, не так. Очень сложно. Абсолютно новые нейронные связи образовываются каждый полёт», — рассказала Оксана.