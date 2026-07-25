«Это настоящий поступок»: Анастасия Волочкова показала подарок от Виктории Бони

25 июля 2026, 13:33

Волочкова поблагодарила Боню за посылку, прилетевшую из другой страны

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала поклонникам о неожиданном подарке от Виктории Бони. В личном блоге балерина показала посылку с косметикой, которую блогер отправила ей из-за границы, и призналась, что была приятно тронута таким вниманием.





По словам Волочковой, вместо одного хайлайтера, о котором она упоминала ранее, Боня прислала целый набор косметики. В посылке оказались блески и масло для губ, румяна, кисти и другие бьюти-средства.





«Мне так захотелось хайлайтер, а вместо него Вика передала целую посылку… Спасибо тебе большое! Ты знаешь, ты настоящий друг и очень хороший человек», — сказала артистка.

«Мне так трогательно было! Ты мне написала открытку — сама, своими руками», — поделилась Волочкова.

«Это поступок. Летела из другой страны эта посылка, и теперь она у меня. Спасибо огромное! Я очень ценю внимание и добро», — обратилась Волочкова к Виктории Боне.