«Я была мамой»: жена Тарасова спустя два года ответила на волну хейта после своего юбилея
Анастасия Костенко объяснила откровенный наряд, из-за которого её раскритиковали
Анастасия Костенко впервые подробно прокомментировала критику, с которой столкнулась после празднования своего 30-летия в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Тогда пользователи Сети обсуждали не столько сам юбилей, сколько платье модели с глубоким декольте, назвав его слишком откровенным и «вульгарным».
Спустя два года многодетная мама решила объяснить, почему выбрала именно такой наряд. По словам Костенко, в тот момент её младшему сыну был всего месяц, поэтому платье специально сшили так, чтобы она могла в любой момент покормить малыша грудью.
«Я тогда боролась за ГВ и была в полном доступе для младшенького круглосуточно. И знаете, что обидно? Что легче осудить, чем понять. Легче написать гадость, чем поддержать маму, которая делает всё, чтобы всем вокруг было хорошо», — призналась Анастасия.Костенко отметила, что на собственном празднике думала не о себе, а о детях и гостях. По её словам, весь вечер она оставалась прежде всего мамой, стараясь, чтобы малыш чувствовал себя спокойно, а близкие — комфортно.
«Весь вечер я была мамой, а не именинницей. Весь вечер думала о том, чтобы дети были спокойны, гости довольны, а атмосфера — тёплой, несмотря на мой внутренний дискомфорт», — рассказала она.В завершение Анастасия призвала пользователей быть добрее к женщинам в первые месяцы после родов. По её словам, именно в этот период молодым мамам особенно необходимы поддержка и понимание, ведь времени на себя практически не остаётся, а вся жизнь подчинена заботе о ребёнке.