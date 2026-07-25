«Я была мамой»: жена Тарасова спустя два года ответила на волну хейта после своего юбилея

25 июля 2026, 12:31

Анастасия Костенко объяснила откровенный наряд, из-за которого её раскритиковали

Анастасия Костенко (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Анастасия Костенко впервые подробно прокомментировала критику, с которой столкнулась после празднования своего 30-летия в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Тогда пользователи Сети обсуждали не столько сам юбилей, сколько платье модели с глубоким декольте, назвав его слишком откровенным и «вульгарным».



Спустя два года многодетная мама решила объяснить, почему выбрала именно такой наряд. По словам Костенко, в тот момент её младшему сыну был всего месяц, поэтому платье специально сшили так, чтобы она могла в любой момент покормить малыша грудью.





«Я тогда боролась за ГВ и была в полном доступе для младшенького круглосуточно. И знаете, что обидно? Что легче осудить, чем понять. Легче написать гадость, чем поддержать маму, которая делает всё, чтобы всем вокруг было хорошо», — призналась Анастасия.

«Весь вечер я была мамой, а не именинницей. Весь вечер думала о том, чтобы дети были спокойны, гости довольны, а атмосфера — тёплой, несмотря на мой внутренний дискомфорт», — рассказала она.