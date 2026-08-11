«Окружение скрывает правду»: Критик Соседов назвал возможный диагноз Пугачёвой

11 августа 2026, 16:30

Соседов связал изменение внешности Пугачёвой с возможным курсом химиотерапии

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что народная артистка РФ Алла Пугачёва болеет онкологией, а её окружение скрывает этот факт.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что певица никогда ранее не выглядела настолько худой и болезненно, а её нынешний вид внушает ужас и сострадание.

«Конечно, это больная женщина. Мы видим больное лицо, заострённые черты — нос, подбородок. Это не плохая пластическая операция, а болезнь. Мне кажется, что у неё онкология и она проходит, может быть, курс химиотерапии, и волос-то уже нет, кстати. Она такой худой не была никогда», — подчеркнул критик.

«Человек явно болен и злорадство здесь не к месту», — подчеркнул Сергей.