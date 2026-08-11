Стало известно о хаосе в квартире Натальи Трубниковой после её смерти
В квартире актрисы Натальи Трубниковой царит беспорядок из-за несостоявшегося ремонта.
О смерти Натальи Евгеньевны стало известно утром 11 августа. Соседка обнаружила тело и вызвала помощь, и уже ночью артистку увезли.
Источник Super сообщает, что в квартире балерины на 70 «квадратов» в настоящий момент царит беспорядок, а в жилище находится супруга покойного брата Трубниковой — Лариса. Женщина разбирает вещи и документы, оставшиеся после актрисы.
Хаос в доме связан с планами на ремонт — Наталья Трубникова собиралась делать его вместе с мужем. Однако после смерти супруга она передумала. Известно, что много лет артистка болела болезнью Паркинсона. Обстоятельства и точная причина смерти остаются неизвестными.
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