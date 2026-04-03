Звезда «Ромео и Джульетты» Хейли Стайнфелд впервые стала мамой
Хейли Стайнфелд и Джош Аллен впервые стали родителями. Радостной новостью звезда поделилась в соцсетях, опубликовав трогательный пост с символичным изображением аиста.
Актриса сообщила, что у пары родилась девочка. По её словам, сейчас они с супругом переживают один из самых счастливых и трепетных периодов в жизни, наслаждаясь первыми днями рядом с малышкой и принимая поздравления от поклонников.
История отношений Стайнфелд и Аллена развивалась довольно стремительно. Впервые их заметили вместе весной 2023 года, однако официально подтвердили роман они лишь спустя год. Уже в ноябре 2024-го состоялась помолвка, а летом 2025 года пара сыграла свадьбу в Калифорнии.
Спустя некоторое время стало известно, что супруги ждут первенца — и теперь они официально вступили в новый этап своей жизни, став родителями.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России