Лера Кудрявцева рассказала о своем главном недостатке
Известная телеведущая Лера Кудрявцева откровенно поделилась с подписчиками своим главным недостатком, который существенно влияет на её повседневную жизнь. Об этом пишет Super.
Как оказалось, звезда страдает от обостренного перфекционизм В своём телеграм-канале Кудрявцева рассказала, что её стремление к идеалу порой становится настоящим испытанием. Она призналась, что не может спокойно жить, если вещи не расставлены по правилам. Например, чашки должны стоять в одном направлении, одежда — лежать ровными стопками, а на зеркалах не должно быть ни единого развода.
По словам телеведущей, её близкие уже привыкли к такому порядку вещей. Однако её перфекционизм распространяется не только на домашний быт.
На работе Кудрявцева также придерживается высоких стандартов. По ее мнению, либо обязанности выполняются качественно, либо к ним лучше вообще не приступать.
