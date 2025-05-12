Тайные романы Анастасии Стоцкой, разводы и дети от Киркорова: что еще так долго скрывала певица

Анастасия Стоцкая (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
О романах и браках Анастасии Стоцкой говорят едва ли не больше, чем о ее музыкальной карьере. С самого появления на российской сцене певица неизменно оказывалась в центре сплетен. Подробнее в материале «Радио 1».
Первый муж певицы — Алексей СекиринМало кто знает, что задолго до брака с ресторатором Сергеем Абгаряном Стоцкая состояла в гражданском союзе с актером Алексеем Секириным, известным по сериалам «Серафима прекрасная», «Воронины» и «Закрыть гештальт». Их знакомство состоялось в «Театре Луны», когда ни один из них еще не был знаменит.
Изначально Анастасия встречалась с другим, но позже сама сделала первый шаг навстречу Алексею. Их роман был стремительным, но недолгим: измена Секирина привела к разрыву. Позже он вернул доверие Стоцкой, и пара начала жить вместе. В 2003 году, после пяти лет отношений, они тайно обвенчались в Костроме, однако официально брак так и не зарегистрировали. В 2008 году союз распался.
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В своих интервью Секирин позже неоднократно рассказывал об их бурной любви, вспоминая романтические поступки и обвиняя Филиппа Киркорова в разладе их отношений. Алексей утверждал, что Киркоров якобы отдаленно «увел» у него Стоцкую, когда стал ее продюсером. Певица, по его словам, отказывалась рожать, а после скандала с фотографиями с девичника и новой измены Секирина отношения окончательно сошли на нет. Несмотря на боль от разрыва, Секирин признается: Стоцкая навсегда осталась для него «главной любовью».
Брак с Сергеем АбгаряномВторым супругом Анастасии стал бизнесмен Сергей Абгарян. Их роман долго оставался тайной, по желанию Сергея. Пара поженилась без пышных торжеств — точная дата свадьбы до сих пор вызывает споры: называют 2009, 2010 и 2011 годы. В 2011 году у супругов родился сын Александр, а в 2017 — дочь Вера. Их союз долго считался образцовым: ни громких скандалов, ни публичных ссор. Однако в 2019 году Стоцкая и Абгарян расстались. Развод оформили лишь в 2023 году, и, по слухам, инициатором выступил Сергей.
Стоцкая подчеркивает, что у них остались добрые отношения ради детей: отец активно участвует в их жизни.
Дочь Анастасии Стоцкой Вера (фото: Instagram* @100tskaya)
СлухиПожалуй, самой обсуждаемой историей остается предполагаемый роман Стоцкой с Филиппом Киркоровым. После рождения сына Александра поползли слухи о его поразительном сходстве с артистом, которые Стоцкая всегда опровергала. Однако в 2023 году Киркоров неожиданно заявил, что именно Стоцкая стала причиной его расставания с бывшей супругой.
Многие считают это не более чем попыткой привлечь внимание. Еще одной сенсацией стал слух о романе Стоцкой с артистом мюзиклов Александром Казьминым, который моложе певицы на семь лет. Казьмин открыто признавался в симпатии к Насте, но она предпочитает не комментировать личную жизнь.
Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров (фото: Telegram @StotskayaAnastasiya)
Дети певицыО детях Стоцкая говорит редко и бережно. Сын Александр активно занимается творчеством и изучает языки. О дочери Вере известно немного: певица оберегает ее от внимания прессы. Летом 2023 года СМИ раструбили новость о «побеге» певицы с детьми из России. На деле же семья просто отправилась в отпуск в Египет.
Анастасия Стоцкая с детьми (Фото: Instagram* @100tskaya)Читайте также:
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