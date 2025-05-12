Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Тайные романы Анастасии Стоцкой, разводы и дети от Киркорова: что еще так долго скрывала певица

Тайные романы Анастасии Стоцкой, разводы и дети от Киркорова: что еще так долго скрывала певица

Анастасия Стоцкая (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анастасия Стоцкая (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

О романах и браках Анастасии Стоцкой говорят едва ли не больше, чем о ее музыкальной карьере. С самого появления на российской сцене певица неизменно оказывалась в центре сплетен. Подробнее в материале «Радио 1».

Первый муж певицы — Алексей Секирин

Мало кто знает, что задолго до брака с ресторатором Сергеем Абгаряном Стоцкая состояла в гражданском союзе с актером Алексеем Секириным, известным по сериалам «Серафима прекрасная», «Воронины» и «Закрыть гештальт». Их знакомство состоялось в «Театре Луны», когда ни один из них еще не был знаменит.

Изначально Анастасия встречалась с другим, но позже сама сделала первый шаг навстречу Алексею. Их роман был стремительным, но недолгим: измена Секирина привела к разрыву. Позже он вернул доверие Стоцкой, и пара начала жить вместе. В 2003 году, после пяти лет отношений, они тайно обвенчались в Костроме, однако официально брак так и не зарегистрировали. В 2008 году союз распался.

«Муж все оплатил»: Лера Кудрявцева поделилась подробностями свадьбы с хоккеистом Макаровым
«Муж все оплатил»: Лера Кудрявцева поделилась подробностями свадьбы с хоккеистом Макаровым

В своих интервью Секирин позже неоднократно рассказывал об их бурной любви, вспоминая романтические поступки и обвиняя Филиппа Киркорова в разладе их отношений. Алексей утверждал, что Киркоров якобы отдаленно «увел» у него Стоцкую, когда стал ее продюсером. Певица, по его словам, отказывалась рожать, а после скандала с фотографиями с девичника и новой измены Секирина отношения окончательно сошли на нет. Несмотря на боль от разрыва, Секирин признается: Стоцкая навсегда осталась для него «главной любовью».

Брак с Сергеем Абгаряном

Вторым супругом Анастасии стал бизнесмен Сергей Абгарян. Их роман долго оставался тайной, по желанию Сергея. Пара поженилась без пышных торжеств — точная дата свадьбы до сих пор вызывает споры: называют 2009, 2010 и 2011 годы. В 2011 году у супругов родился сын Александр, а в 2017 — дочь Вера. Их союз долго считался образцовым: ни громких скандалов, ни публичных ссор. Однако в 2019 году Стоцкая и Абгарян расстались. Развод оформили лишь в 2023 году, и, по слухам, инициатором выступил Сергей.

Стоцкая подчеркивает, что у них остались добрые отношения ради детей: отец активно участвует в их жизни.

Дочь Анастасии Стоцкой Вера (фото: Instagram* @100tskaya)

Слухи

Пожалуй, самой обсуждаемой историей остается предполагаемый роман Стоцкой с Филиппом Киркоровым. После рождения сына Александра поползли слухи о его поразительном сходстве с артистом, которые Стоцкая всегда опровергала. Однако в 2023 году Киркоров неожиданно заявил, что именно Стоцкая стала причиной его расставания с бывшей супругой.

Многие считают это не более чем попыткой привлечь внимание. Еще одной сенсацией стал слух о романе Стоцкой с артистом мюзиклов Александром Казьминым, который моложе певицы на семь лет. Казьмин открыто признавался в симпатии к Насте, но она предпочитает не комментировать личную жизнь.

Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров (фото: Telegram @StotskayaAnastasiya)

Дети певицы

О детях Стоцкая говорит редко и бережно. Сын Александр активно занимается творчеством и изучает языки. О дочери Вере известно немного: певица оберегает ее от внимания прессы. Летом 2023 года СМИ раструбили новость о «побеге» певицы с детьми из России. На деле же семья просто отправилась в отпуск в Египет.

Анастасия Стоцкая с детьми (Фото: Instagram* @100tskaya)
Читайте также:

Нищета, помойки и алкоголь: как живет бывшая жена Михаила Ефремова, которая была беременна от другого

Ольга Бузова снова опубликовала фото с букетом – певица продолжает интриговать поклонников

Елена Перминова рассказала об отношениях с бывшим мужем и молодым возлюбленным

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#дети
#семья
#жизнь
#певица
#фото
#брак
#отец
#отношения
«Очаровательная девочка»: Авербух рассказал о возрасте Арзамасовой в день знакомства
Илья Авербух впервые встретился с Елизаветой Арзамасовой, когда ей было 15 лет
12 мая 2025, 12:20

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Инстаграм* @liza_arzamasova)

В 2020 году российский фигурист Илья Авербух заключил брак с актрисой Елизаветой Арзамасовой, которая младше него на 22 года. Несмотря на разницу в возрасте, пара счастлива вместе и воспитывает двоих детей. Спортсмен заявил, что впервые встретил артистку, когда ей было только 15 лет. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Осторожно: Собчак».
Знакомство продюсера ледовых шоу и звезды «Папиных дочек» произошло на проекте «Лед и пламень» в 2010 году. Уже в то время Арзамасова впечатлила Авербуха, но о любви было говорить еще рано.

«Не сказать, что была какая-то любовь с первого взгляда… Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, воздушная, участница проекта», — откровенничал фигурист.

Илья уверен, что тогда Елизавета уже не была ребенком. Спортсмену она показалась уже молодой женщиной. С первой женой, серебряным призером Олимпийских игр Ириной Лобачевой, знаменитый фигурист прожил в браке 12 лет. У них есть сын Мартин, который после разрыва влюбленных остался с папой.

С артисткой Елизаветой Арзамасовой Авербух воспитывает двоих детей: трехлетнего Льва и дочь Лию, которой исполнится год в августе 2025-го.

Читайте также:

«Я хочу выглядеть ровесницей мужа»: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова решилась на серьёзный шаг

«Ему было не совсем хорошо»: Виктория Дайнеко рассказала об отношениях с супругом

«Прошлись катком»: актриса Анастасия Макеева откровенно высказалась о спасении брака от травли

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#брак
#отношения
#супруги
#актриса
#фигурное катание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я хочу выглядеть ровесницей мужа»: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова решилась на серьёзный шаг
Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова решилась на пластическую операцию ради мужа
12 мая 2025, 12:11

Надежда Ермакова и Даниэль Чистов (фото: Telegram @Ermakova_live)

У бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Надежды Ермаковой и её мужа Даниэля Чистова большая разница в возрасте. Женщина старше возлюбленного на 15 лет.
Пара узаконила отношения в 2022 году. Тогда недоброжелатели публично заявляли, что молодой человек мог бы найти себе супругу и помоложе 40-летней на тот момент Ермаковой. Сама же телезвезда говорила, что разница в возрасте никак не мешает её семейному счастью.

Спустя три года после свадьбы, Надежда всё же призналась, что этот факт беспокоит её.

«Кто-то скажет, что это загон, но я решилась на пластическую операцию. Конечно, я хочу выглядеть ровесницей мужа. Ну если не ровесницей, то хотя бы лет на 30», – призналась накануне Ермакова в своём личном блоге.
Читайте также:

«Прошлись катком»: актриса Анастасия Макеева откровенно высказалась о спасении брака от травли

«Запущенная гадость»: Илья Авербух прокомментировал слухи о внебрачном сыне от Алисы Гребенщиковой

Фёдора Бондарчука заподозрили в романе со звездой «Ранеток»
#отношения
#семья
#брак
#операция
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ему было не совсем хорошо»: Виктория Дайнеко рассказала об отношениях с супругом
Виктория Дайнеко рассказала об отношениях с возлюбленным после свадьбы
12 мая 2025, 12:01

Виктория Дайнеко и Беркели Овезов (Фото: Инстаграм* @victoriadaineko)

Недавно певица Виктория Дайнеко вышла замуж за геолога Беркели Овезова. Она заявила, что их отношения поначалу не были безоблачными.
Виктория Дайнеко пошла под венец во второй раз. Исполнительница хита «Лейла» и бизнесмен Беркели Овезов заключили брак в апреле в Барвихе.

Артистка поделилась, что они с возлюбленным сталкивались с трудностями в отношениях.

«Мы с ребенком очень шумные, а муж тихий. Беркели после развода долго жил один. Мне кажется, когда мы только съехались, ему было не совсем хорошо. А потом все наладилось», — откровенничала победительница «Фабрики звезд-5» в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

Со слов Дайнеко, между ними и теперь возникают недомолвки. Виктория подчеркнула, что у нее вспыльчивый характер, поэтому поводы для конфликтов возникают часто.

Муж певицы сразу нашел общий язык с ее дочерью от первого брака Елизаветой. Девочка быстро подружилась и с наследницами Беркели от предыдущих отношений.

Виктория призналась, что порой ревнует возлюбленного к девочкам. Она надеется, что в их браке тоже появится малыш. По мнению Виктории, ее муж — лучший отец, которого она видела.

«Дочь моя не ревнует. Когда мы ссоримся, она по нему очень скучает. Говорит: «Мам, ну что вы поругались? Иди, помирись»», — отметила исполнительница.

Читайте также:

С пустыми карманами: Адвокат рассказал, заберут ли у детей Блиновской подаренную недвижимость в Москве

«Запущенная гадость»: Илья Авербух прокомментировал слухи о внебрачном сыне от Алисы Гребенщиковой

Фёдора Бондарчука заподозрили в романе со звездой «Ранеток»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#брак
#отношения
#певица
#дети
#бизнесмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Прошлись катком»: актриса Анастасия Макеева откровенно высказалась о спасении брака от травли
Актриса Макеева призналась, что травля помогла укрепить её отношения с мужем
12 мая 2025, 11:59

Анастасия Макеева и Роман Мальков (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анастасия Макеева в конце мая отметит четырёхлетие со дня венчания с супругом Романом Мальковым. Победительница шоу «Три аккорда» призналась, что далеко не все поддержали её с мужем решение дать клятвы друг другу перед Богом.
43-летняя актриса рассказала, что им с избранником пришлось пройти через очень много трудностей. В начале отношений они столкнулись с травлей.

«А когда ты проходишь тот ужас, что пришлось пройти нам с Романом, тебе хочется одного – чтобы тебя не трогали. От нас отказались друзья и партнёры, по нам катком прошлась пресса», – откровенно поделилась Макеева в беседе с порталом Леди.Mail.
Публика была возмущена тем, что бизнесмен ради актрисы бросил жену и четырёх детей. Это сказалось и на самой Анастасии, с которой перестали общаться многие близкие и знакомые.

Но, вместе пройдя через столько трудностей, Макеева и Мальков приняли решение о венчании. В тот момент, как рассказала актриса, они начали каждый день молиться, читать православную литературу и паломничать.

Друзья и близкие долго пытались отговорить пару от такого шага, но возлюбленные всё же пошли наперекор и в итоге смогли выстроить счастливые отношения.

Для Макеевой этот брак стал четвёртым. Впервые актриса вышла замуж за коллегу Петра Кислова, вторым мужем Анастасии стал музыкант Глеб Матвейчук, а третьим – адвокат Александр Сакович.

Читайте также:

Фёдора Бондарчука заподозрили в романе со звездой «Ранеток»

Тайные романы Анастасии Стоцкой, разводы и дети от Киркорова: что еще так долго скрывала певица

«Запущенная гадость»: Илья Авербух прокомментировал слухи о внебрачном сыне от Алисы Гребенщиковой
#дети
#бизнесмен
#брак
#актриса
#отношения
#критика
#религия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С пустыми карманами: Адвокат рассказал, заберут ли у детей Блиновской подаренную недвижимость в Москве
Адвокат Воропаев: у детей Блиновской легко заберут недвижимость от деда
12 мая 2025, 11:33

Елена Блиновская (фото: Instagram* / elena_blinovskaya)

У четверых детей Елены Блиновской могут отобрать элитную квартиру в Москве, подаренную дедом Олегом Останиным. Есть сведения, что в 2020 году он заключил договор дарения на внуков. С того момента трем сыновьям и одной дочери блогерши принадлежат доли в квартире площадью 152 кв.м на Серпуховском Валу.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что в настоящий момент идет процедура банкротства Блиновской, в рамках которой финансовый управляющий пытается оспорить сделки, по которым владельцами нескольких объектов недвижимости стали отец и дети блогера.

«Если у финансового управляющего это получится, то недвижимость будет признана за самой Блиновской, а, соответственно, будет включена в конкурсную массу и реализована. Вероятность того, что у финансового управляющего получится оспорить сделки — имеется. Для этого необходимо будет доказать, что отец Блиновской не мог располагать денежными средствами для приобретения объектов недвижимости, что будет подразумевать факт того, что недвижимость покупалась на деньги Блиновской», — объяснил адвокат.

По его словам, в этом случае недвижимость будет отобрана государством, несмотря на то, что присутствует договор дарения от отца блогера ее детям.

Читайте также:

Дети Елены Блиновской могут остаться без московской недвижимости

Стало известно, сколько денег осталось на счетах приговорённой к пяти годам тюрьмы Блиновской

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую могут отправить на СВО

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#деньги
#дети
#договор
#недвижимость
#адвокат
#сделки
#суд
#налоги
#преступники
Следите за нашими новостями
в удобном формате